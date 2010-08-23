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Dünya

Polis, turist otobüsünü rehin aldı!

Filipinler'de eski bir polis memuru, 25 kişinin bulunduğu bir turist otobüsünü rehin aldı.

23 Ağustos 2010 03:00

T24- Filipinler'de eski bir polis, bir turist otobüsünü rehin aldı.


Polisten yapılan açıklamada, otobüsteki 25 kişiden 22'sinin Hong Konglu olduğu ve aralarında çocukların da bulunduğu bildirildi. Otobüsü kaçıran saldırgan, 3'ü çocuk, 1'i yaşlı bir adam 7 kişiyi daha sonra serbest bıraktı.


Açıklamada, otobüsü başkent Manila'da rehin alan kişinin eski bir polis olduğu, polisin saldırganın neden böyle bir eylemde bulunduğunu belirlemeye çalıştığı kaydedildi.


MESLEĞİNE GERİ DÖNMEK İSTİYOR


NTV'de yer alan habere göre, soygun ve uyuşturucu iddialarıyla iki yıl önce mslekten ihraç edilen saldırganın, fidye istemediği belirtiliyor.

Polis yetkilileri, Rolando Mendoza adlı 55 yaşındaki eski polisin M16 tüfeği kullandığı ve bir yıl önce atıldığı işine geri dönmeyi talep ettiğini bildirdi.

Adının Rolando Mendoza olduğu tespit edilen saldırganın bir M-16'sı bulunuyor.

Yetkililer, otostop yaparak otobüse binen eski kıdemli müfettiş Mendoza'nın, otobüstekileri rehin aldıktan sonra ilk önce aralarında 3 çocuğun bulunduğu 7 yolcuyu serbest bıraktığını, bu yolculardan yaralanan olmadığını belirtti.

Park halindeki beyaz, mavi ve kırmızı boyalı otobüsün çevresini keskin nişancılar kuşatırken, 17 rehinenin serbest bırakılması için pazarlıklar sürüyor.


KLİMA ÇALIŞSIN DİYE YAKIT TEMİN EDİLİYOR

Bu arada, polisin yolculara yiyecek ulaştırdığı, 32 derece sıcağa karşı otobüsün klimasının sürekli çalışması için yakıt temini çabasında bulunduğu kaydedildi.

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