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Dünya

Polis, Tibetli protestoculara ateş açtı PEKİN (A.A)

23 Ocak 2012 19:54

-Polis, Tibetli protestoculara ateş açtı PEKİN (A.A) - 23.01.2012 - Çin'in güneybatısında polisin Tibetli protestocuların üzerine ateş açması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği ve yaklaşık 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.  Merkezi Londra'da bulunan Özgür Tibet grubu, binlerce Tibetli'nin hükümetin Tibet ile ilgili politikasını protesto etmek için Siçuan eyaletinin Ganzi bölgesindeki devlet dairelerine yürüyüş düzenlediğini açıkladı.   Polisin göstericilerin üzerine ateş açması üzerine 49 yaşındaki bir Tibetli yaşamını yitirdi. Grup, 30 kişinin de yaralandığını belirtti.  Nüfusunun büyük bir kısmı Budist olan Ganzi'de çok sayıda manastır yer alıyor.

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