Polis, Tekirdağ Barosu'ndan iki avukatı, başına silah dayayarak darp etti!

Tekirdağ Barosu, iki avukatın, mağdur vekili sıfatı ile gittikleri Çarşı Polis Merkezi Amirliği'nde polisler tarafından darp edildiğini ve başlarına uzun namlulu silahlar dayanarak ölümle tehdit edildiklerini açıkladı.

22 Mayıs'ta Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Çarşı Polis Merkezi Amirliği'nde yaşanan olayla ilgili T24'e konuşan Tekirdağ Barosu Genel Sekreteri Av. Havva Nalbant, "avukatların darp edildiğini gösteren kamera kayıtlarının mevcut olduğunu, ancak savcılık incelemesinde olduğu için bunun henüz paylaşılmadığını" belirtti.

Tekirdağ Adliyesi önünde Baro üyeleri adına basın açıklaması da yapan Nalbant, şunları söyledi:

"Pazar günü (22 Mayıs 20169 iki meslektaşımız Tekirdağ Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne mağdur vekili sıfatıyla müvekkillerinin ifadesi sırasında hazır bulunmak için gitmişlerdir. Mağdurun, 'polis görevini ihmal etti' iddiası üzerine meslektaşımız, orada hazır olmasının sebebi gereği bu hususun tutanağa geçirilmesini talep etmiştir. Bunun üzerine karakol polisleri, bir avukatın yeterli olduğunu söyleyerek, mağdur beyanının tutanağa geçirilmesi talebinde bulunan meslektaşımızı ifade odasından çıkartmak istemiş, meslektaşın bu hukuksuzluğa karşı gelmesi üzerine 4-5 polis memuru, meslektaşımıza saldırarak, ifade odasından çıkartmak için tartaklamış, buna karşı koymaya çalışan diğer meslektaşımız ise cebren engellenmiş ve bu meslektaşımız, polis memurları tarafından kolundan tutularak nezarethaneye götürülmek istenmiştir."

"Uzun namlulu silahlarla tehdit edildiler"

"Avukatların uzun namlulu silahlarla ölümle tehdit edildiğini" söyleyen avukat Nalbant, "Polis memurları tarafından, hem şahıslarına, hem de avukatlık mesleğine karşı son derece çirkin, sinkaflı küfürler edilmiştir. Ayrıca dışarıda bekleyen ve karakolu koruması gereken polis memuru içeriye girerek, meslektaşlarımızın ikisinin de üzerine yürümüş, yine hem şahıslarına, hem de mesleğimize sinkaflı küfürler etmiş, daha sonrasında ise, bu polis memuru, meslektaşımıza açıkça, uzun namlulu silah doğrultarak, ölümle tehdit etmiştir" diye konuştu.