Polis tazyikli su yerine kolonya sıktı, gaz bombası yerine çikolata ikram etti

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne çıkan ara sokaklarda Gezi Parkı direnişi sonrası nöbet tutan polisler vatandaşlara, Ramazan bayramı dolayısıyla kolonya sundu, çikolata ikram etti.

Taksim'deki polis ekipleri vatandaşlarla bayramlaşarak, bir süre sohbet ettikten sonra, nöbet tutmaya devam etti.

İstiklal Caddesi'ndeki bazı dükkânların kapalı olduğu görülürken, vatandaşlar da telefon kulübelerinden yakınlarını arayarak bayramlaştı.

Anne ve babasıyla telefonda bayramlaşan Neşet Zeybek memleketine bayram trafiğine yakalanmamak için gitmediğini söyledi. Zeybek, ailesinin hal ve hatırlarını sorduğunu aktararak, "Herkesin bayramı kutlu olsun. Bütün insanların herşey gönüllerine göre olsun" dedi.

İstiklal Caddesi'nde şekercide çalışan Murtaza Yıldız ise işlerinin Gezi Parkı olaylarının ardından eskisi gibi olmadığını anlattı. Bayram öncesi işlerinin az da olsa arttığını belirten Yıldız, "Bu bayram en çok akide şekeri satıldı. Çifte kavrulmuş lokum ve badem ezmesi de tercih edilen ürünlerden" dedi.

Erken saatlerden itibaren aileleriyle Gezi Parkı'na gelen vatandaşlardan bazıları çocuklarıyla parkta vakit geçirdi.



