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Dünya

POLİS TAZYİKLİ SU KULLANABİLECEK LONDRA (A.A)

10 Ağustos 2011 17:18

-POLİS TAZYİKLİ SU KULLANABİLECEK LONDRA (A.A) - 10.08.2011 - İngiltere Başbakanı David Cameron, sokaklarda korku kültürünün var olmasına izin vermeyeceklerini belirterek, polisin gerekirse tazyikli su kullanabileceğini söyledi. Cameron, Londra'da hafta sonu başlayan ve İngiltere geneline yayılan yağma, kundaklama ve şiddet olaylarıyla ilgili bugün ikinci kez yapılan acil kabine (COBRA) toplantısının ardından açıklama yaptı. İngiltere sokaklarında dünden bu yana daha fazla polisin görev yaptığını, dolayısıyla daha fazla insanın gözaltına alındığını ya da tutuklandığını kaydeden Cameron, dün akşam Londra sokaklarında yaklaşık 16 bin polisin güvenliği sağladığını ifade etti. Olayların başladığı geçen Cumartesi gününden bu yana Londra'da yaklaşık 750 kişinin gözaltına alındığını belirten Cameron, 160'dan fazla kişinin de tutuklandığını söyledi. Cameron, mahkemelerin dün akşam açık olduğunu, bu akşam da açık kalacağını bildirdi. David Cameron, "Olaylara, karşı koymamız gerekiyordu ve karşı koyuyoruz da. İngiltere'nin en kötü halini gördük, ama aynı zamanda en iyi halini görüyoruz. Milyonlarca insan Facebook'a girerek, polisi destekledi. Toplumlar temizlik operasyonları için bir araya geliyor" diye konuştu. Birmingham, Manchester ve Nottingham gibi şehirlerde dün akşam Londra'dakine benzer şiddet olaylarının yaşandığına dikkati çeken Başbakan Cameron, "Devam eden bu şiddet kabul edilemez ve durdurulacaktır. Sokaklarımızda korku kültürünün var olmasına izin vermeyeceğiz" dedi. Polise gerekli olan tüm kaynakların sağlandığını ve sağlanacağını, "sokaklarda düzeni yeniden sağlamak için her türlü önlemin alınacağını" vurgulayan Cameron, bu çerçevede her türlü ihtimalin göz önünde bulundurulduğunu belirtti. Cameron, İngiliz polisine plastik mermi kullanımı yetkisinin verildiğini anımsatarak, bugünkü kabine toplantısında gerekirse polisin tazyikli su kullanılabileceği kararının alındığını kaydetti. "Ülkemizde çetelerle ilgili büyük bir sorunumuz olduğu açıktır" diyen Cameron, sözlerini şöyle sürdürdü: "12-13 yaşlarında çocukları yağmalarken, insanların yaralı bir gence yardım ediyor gibi yapıp, eşyalarını çalarken gördüğümüzde bunlar, toplumda bazı şeylerin çok kötü olduğunu ortaya koyuyor." Cameron bu tür davranışları "bencilce ve sorumsuzca" olduğunu, daha sıkı yaptırımların şart olduğunu vurguladı. İngiltere Başbakanı Cameron, yarın acil kabine toplantısının yeniden yapılacağını, ayrıca tatilde olan parlamentonun toplanacağını kaydetti.

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