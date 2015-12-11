Polis tatbikatında ‘Her yer Taksim, her yer direniş’ sloganı atıldı

Erzincan'da Çevik Kuvvet polislerinin düzenlediği, 'Toplumsal Müdahale Tatbikatı'nda, 'Her yer Taksim, her yer direniş' sloganları atıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet polisleri tarafından, 'Toplumsal Müdahale Tatbikatı' düzenledi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, 'Her yer Taksim, her yer direniş' sloganları atan gösterici rolündeki polisler, gözaltına alınmak isterken, ateş yakıp, yol keserek, taş, havai fişek ve molotof kokteyli ile saldırdı. Çevik Kuvvet polisleri ise gösterici rolündeki meslektaşlarını dağıtmak için göz yaşartıcı bomba ve TOMA'larla müdahale etti.