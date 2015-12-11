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Polis tatbikatında ‘Her yer Taksim, her yer direniş’ sloganı atıldı

Polis, gösterici rolündeki meslektaşlarına TOMA ile müdahale etti

11 Aralık 2015 13:04

Erzincan'da Çevik Kuvvet polislerinin düzenlediği, 'Toplumsal Müdahale Tatbikatı'nda, 'Her yer Taksim, her yer direniş' sloganları atıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre  Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet polisleri tarafından, 'Toplumsal Müdahale Tatbikatı' düzenledi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, 'Her yer Taksim, her yer direniş' sloganları atan gösterici rolündeki polisler, gözaltına alınmak isterken, ateş yakıp, yol keserek, taş, havai fişek ve molotof kokteyli ile saldırdı. Çevik Kuvvet polisleri ise gösterici rolündeki meslektaşlarını dağıtmak için göz yaşartıcı bomba ve TOMA'larla müdahale etti.

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