Polis tarafından öldürülen Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'e yönelik saldırıyla ilgili 40 polise soruşturma, 8'i açığa alındı

Hakkâri'de polis memuru Nasuh Çulcu'nun silahlı saldırısı sonucu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in hayatını kaybetmesiyle ilgili 40 polis hakkında "Görevi İhmal" soruşturması açıldı. Hakkâri Valiliği soruşturma kapsamında Cevher'in korumasının da aralarında bulunduğu sekiz polisi açığa aldı.

Sabah gazetesinden Emir Somer’in haberine göre, Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'inin polis memuru Nasuh Çulcu tarafından öldürülmesiyle ilgili iddianamenin iki aşamalı soruşturma ile hazırlanma aşamasında olduğu belirtildi.

Nasuh Çulcu hakkında açılan ana soruşturmanın yanı sıra Hasan Cevher'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya müdahale etmeleri gerekirken kaçan ve Çulcu'ya yönelik bir müdahalede bulunmayan polisler hakkında Hakkâri Başsavcılığı'nca "Görevi İhmal" soruşturması başlatıldı.

Hakkâri Valiliği'nce açığa alındılar

İddianamesi hazırlanma aşamasında olan o soruşturma; olayla ilgili atanan iki Polis Başmüfettişi'nin raporlarıyla şekillendi. Cevher'in, katil Nasuh Çulcu tarafından şehit edildiği Hakkari Polisevi'nin ve Hakkari Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün kamera kayıtları toplandı ve detaylı bir şekilde incelendi. Görüntüler müfettişlerin raporlarıyla birlikte savcılığa sunuldu. Katil Nasuh Çulcu silahını doldurduktan sonra olaya müdahale etmeleri gerekirken kaçan polisler tek tek tespit edildi. Toplamda 40 polise "Görevi İhmal" soruşturması açıldı.

Hasan Cevher'in katile müdahale etmeyen koruması Polis Memuru Onur G., Hakkari Polisevi Müdürü ve katil Nasuh Çulcu silahı doldurduktan sonra olay yerinden kaçan Komiser İbrahim B.'nin de aralarında bulunduğu sekiz polis Hakkari Başsavcılığı tarafından başlatılan "Görevi İhmal" soruşturması kapsamında Hakkari Valiliği tarafından açığa alındı.