Polis tarafından makamında vurulan savcı: Annem bu olayı duymasın!

Antalya'nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, adliyede görevli bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. Savcı Küçüköner'in vurulduktan sonra ilk sözleri "Annem duymasın" oldu.

Cumhuriyet Savcısı Küçüköner, özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Küçüköner'i vuran polis memuru ise gözaltına alındı.

Korkuteli Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı A.Kadir Küçüköner, bugün saat 15.00 sıralarında, adliyede katip olan Şerife Avcı'nın izin talebine yıllık iznini kullandığı gerekçesiyle olumsuz yanıt verdi. Katip Avcı'nın haber vermesi üzerine adliyeye polis eşi Turgut Avcı geldi. Eşinin izni konusunda tartışan polis memuru Avcı, Savcı Küçüköner'e tabancayla 5- 6 kez ateş etti. Kol, bacak ve göğüs bölgesine 3 kurşun isabet eden Savcı Küçüköner, ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi Korkuteli'ndeki özel hastanede yapılan Savcı A.Kadir Küçüköner, çağrılan ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi. Durumu ağır olan Savcı Küçüköner, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis memuru Turgut Avcı ise meslektaşları tarafından gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Savcının vurulduktan sonra ilk sözü: Annem bu olayı duymasın

Korkuteli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'in makamında uğradığı silahlı saldırının görgü tanığı Mehmet Çetinkaya olay anını anlattı. Çetinkaya, savcının yaralandıktan hemen sonraki ilk sözünün "Annem duymasın" dediğini söyledi. Olay anında bir işi için Adliye'de bulunduğunu ve biranda savcının odasından silah sesi gelmeye başladığını söyleyen Çetinkaya "Silah sesinin gelmesiyle birlikte içeriye daldım. Polisin üstüne çıkarak silahını aldım. Yaralı olan Savcı Kadir Küçüköner’e tampon yaparak yardım istedim. Polisi etkisiz hale getirdikten sonra güvenlik güçlerine teslim ettik. Savcı Kadir Küçüköner, bizlere “Bu olaydan annemin haberi olmasın” dedi.