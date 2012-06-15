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Polis tarafından aranan Hayyam Garipoğlu ortadan kayboldu!

Cem Garipoğlu'nun amcası işadamı Hayyam Garipoğlu için 3 yıl hapis cezası verildi

15 Haziran 2012 20:53

Münevver Karabulut cinayetinde suçluyu kayırmaktan aldığı 3 yıl hapis cezası Yargıtay'ca onanan işadamı Hayyam Garipoğlu, polis tarafından bulunamıyor.  Yaklaşık 50 adrese baskın yapılmasına rağmen polis, Cem Garipoğlu'nun amcası Hayyam Garipoğlu'nu bulamadı.

Münevver Karabulut cinayetinde suçluyu kayırmaktan aldığı 3 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Cem Garipoğlu'nun amcası işadamı Hayyam Garipoğlu, polis tarafından aranmaya başlamasının ardından ortadan kayboldu. 
 
 
Cem Garipoğlu'nun amcası işadamı Hayyam Garipoğlu daha önce ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.
 
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Hayyam Garipoğlu'nun mahkemenin gönderdiği tebligatlara cevap vermemesi nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve polis tarafından aranmaya başlanmıştı. Polis kararın çıkarılmasının ardından Hayyam Garipoğlu'nun resmi evraklarda gösterdiği adresler ile bulunabileceği adreslere baskın yapmaya başladı. 12 Haziran'dan bu yana yapılan yaklaşık 50 adrese yapılan baskında Hayyam Garipoğlu'nun bulunmadığı belirtildi. Yakalama kararının çıkmasının ardından Hayyam Garipoğlu'nun cep telefonuda kapattığı ve yakınlarıyla konuşmayı kestiği öğrenildi.
 
Polis yetkilileri, Hayyam Garipoğlu'nu yakalamak için operasyonların sürdüğünü belirttiler. 
 

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