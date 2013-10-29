Polis Taksim'de 29 Ekim kutlamasına izin vermedi, 2 kişi gözaltında

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak için Beyoğlu Tünel Meydanı’ndan Taksim’e yürümek isteyen gruba polis izin vermedi; 2 kişi gözaltına alındı.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve İşçi Partisi üyelerini de aralarında bulunduğu bir grup, Beyoğlu Tünel Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için toplandı.

Polis, Tünel Meydanı'nda toplanan gruba, 'Burası yürüyüş alanı değil' diyerek uyarılarda bulundu. Bu sırada polis, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyerek slogan atan kişinin kimliğini vermesini istedi. Radikal’de yer alan habere göre, gözaltına alınan kişi 'Beni bırakın, ben panik atağım, kalbim var kalbim, bırakın' diye bağırdı. Gözaltına alınan kişi Tünel Meydanı'nda bulunan çevik kuvvet aracına bindirildi.

Öte yandan meydanda bekleyen grup da polise tepki gösterdi. Bu sırada polis, Abidin Göktaş isimli kişiyi de gözaltına aldı. Taksim ve çevresinde olağanüstü önlem alan bayraklarla polis yürümek isteyen bir gruba izin vermedi ve kalkanlarıyla müdahale etti. Grubun bekleyişi devam ediyor.

CHP'li Tanal ile başkomiser arasında 'kimlik' tartışması

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve İşçi Partisi üyelerini de aralarında bulunduğu bir grup, Tünel Meydanı'nda toplandı. Polis de, Tünel Meydanı'nda toplanan gruba, 'Burada bu şekilde toplanmaya müsade edilmeyecek, bize yardımcı olursanız memnun oluruz. Lütfen Şişhane istikametine doğru yavaş yavaş devam edin lütfen" diyerek uyarılarda bulundu. Uyarının ardından grup da alkış tutarken bir kadın da 'Harikasınız yani harika' diyerek alkışlamaya devam etti.

Tanal Kanunu okudu

Bu sırada CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da Tünel Meydanı'na gelerek görevli başkomiserle tartıştı. Tanal, "1925'te çıkan bir kanun var. Bu 'Halk bayramı, Milli bayram' diyorlar. Bu kanunda yürürlükte diyor. Halk sokakta bayramını kutlayacak diyor. Özellikle getirdim. Özellikle bu kanunu da getirdim" dedi.

Tanal'ın bu sözleri üzerine başkomiser, "Bu kanunumuzu da biliyoruz. Bu kanunun haricinde valiliğinde bir karar alma yetkisi var. Bu bayram bizim de bayramımız. Biz de kutluyoruz. Resmi bayram Vatan Caddesi'nde kutlandı. Siz yürüyecekseniz buyrun yürüyün" diye konuştu. "Ben halkla yürüyeceğim" diyen Tanal, sivil polisleri kastederek, 'Bu arkadaşlarımızın hangisinin polis olup - olmadığını biz bilmiyoruz. Ben kimliklerine bakmak zorundayım. Çünkü içinde AKP'li militanlar da olabilir. Biz bunu Gezi olaylarında yaşadık. Eğer buradakiler polisse kimliklerini göstersinler. Hukuk dışına çıkıp çıkmadığının tespit etmiş oluruz. Kafalarına geçirdiklerini kaskın numarası, kask yoksa yaka sicil numarası" diye konuştu.

2 gözaltı

Polis, Tünel Meydanı'nda toplanan gruba, 'Burası yürüyüş alanı değil' diyerek uyarılarda bulundu. Bu sırada polis, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyerek slogan atan kişinin kimliğini vermesini istedi. Gözaltına alınan kişi 'Beni bırakın, ben panik atağım, kalbim var kalbim, bırakın' diye bağırdı. Gözaltına alınan kişi Tünel Meydanı'nda bulunan çevik kuvvet aracına bindirildi. Öte yandan meydanda bekleyen grup da polise tepki gösterdi. Bu sırada polis, Abidin G. isimli kişiyi de gözaltına aldı.

Kadıköy'deki kutlama olaysız

29 Ekim Cumhuriyet bayramı nedeniyle binlerce vatandaş Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya geldi.

Kadıköy İskele Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında çeşitli parti,sendika ve sivil toplum kuruluşunun desteğiyle "Boyun eğme" isimli miting düzenlendi.

Mitingin ardından katılımcılar Altıyol meydana doğru yürüdü. Kutlama süresince polis ve vatandaşlar arasında gerginlik çıkmadı.

29 Ekim Cumhuriyet bayramı nedeniyle binlerce vatandaş Kadıköy İskele Meydanı'nda biraraya geldi. Mitinge gelen vatandaşlar İskele Meydanında polis ekipleri tarafından kurulan arama noktalarından geçerek miting alanına girdiler. "Yeni bir Cumhuriyet, Sosyalist Cumhuriyet","Milliyetçilik değil, yurtseverlik","Boyun eğme" yazılı pankart ve dövizlerle Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan vatandaşlar ,"Bu daha başlangıç, mücadeleye devam","Yağma yok, sosyalizm var","Gerici, faşist işbirlikçi AKP" sloganları attı.

'Cumhuriyet'in birikimleri satılıyor'

Miting alanına kurulan platforma çıkan Gezi Parkı eylemleri sırasında yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş, Cumhuriyet için kendi çocuğunu şehit verdiğini belirterek,"Benim dedelerimde ayağındaki çarığı ıslatıp yiyerek kurdular. Ancak cumhuriyet birikimlerini birileri satıyor, satıyor, satıyor. İnsanları katledip tutukluyorlar. Artık bu baskıya karşı birleşelim" diye konuştu.

Daha sonra eylemler sırasında elindeki Türk bayrakları ile birlikte gözaltına alınan Ali Sarıçiçek de yine elinde Türk bayrakları ile çıktığı sahnede Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ile andığını, gezi eylemleri sırasında eğilip tutuklansalar da direnişe devam edeceklerini söyledi. ODTÜ öğrencisi ve Fikir Kulüpleri Federasyonu üyesi Dilan Evren de yaptığı konuşmada AKP'nin ırkçı, faşist, savaşçı politikalarına karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Mitinge Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, CHP milletvekilleri İlhan Cihaner ve Emine Ülker Tarhan'da mesaj göndererek Cumhuriyeti kutladı. Konuşmaların ardından Rahmi Saltuk ve çeşitli sanatçılar sevilen şarkılarını söyledi. Mitingin ardından katılımcılar bir yürüyüş düzenledi.

Ankara'da adres Tandoğan

Ankara’da da Tandoğan Meydanı’nda bir araya gelen binlerce kişi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 90. yaşını büyük bir coşkuyla kutlamaya devam ediyor. Kutlamaya gelenler, "Her yer ODTÜ her yer direniş. Direne direne kazanacağız. Mustafa Kemal’in askerleriyiz. Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" şeklinde sloganlar atıp, İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı’nın yanı sıra hep bir ağızdan “Andımız”ı okudu.

100 bin İzmirli Andımız'ı okudu

İzmir Cumhuriyet İçin Güçbirliği Platformu bir süre önce Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, 29 Ekim Salı günü için, “1 Milyon İzmirli Andımız’ı Okumaya Çağırıyoruz” sloğanıyla bir çağrı yaptı. Bu çağrı üzerine Cumhuriyet Halk Partisi ve İşçi Partisi ile Atatürkçü Düşünce Derneği’nin de destek verdiği yaklaşık 100 bin kişi saat 16.00’da Gündoğdu Meydanı’nda toplandı.

Meydandakilere denizden de yatlar ve balıkçı tekneleriyle de destek verenler oldu. Gündoğdu Meydanı ile çevredeki sokakları dolduran topluluk, “Cumhuriyetin Yılmaz Bekçileriyiz" yazılı büyük bir pankart açıp, “Hükümet istifa”, “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz" sloganları attı. Yaşanan izdiham nedeniyle baygınlık geçirenler oldu, ambulanslar ilerlemekte zorlandı. Topluluk planlanan saat olan 17.30’dan yaklaşık 45 dakika önce, okullardan kaldırılan Andımız’ı hep birlikte okudu. Alandakiler daha sonra 10'uncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı’nı da okudu.

Bursa'da polis müdahalesi

Bursa'da alternatif kutlamayla Cumhuriyet Bayramı törenlerinin yapıldığı alana girmek isteyen TGB'li 200 kişilik grupla polis arasında arbede yaşandı.

'Andımız" afişinin asılı olduğu bir seyyar arabayla tören alanına giden kalabalık, "Türkiye laiktir laik kalacak, Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı.Setbaşı'nda Türk bayraklarıyla toplanan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, törenin yapıldığı Atatürk Heykeli'ne doğru yürüyüşe geçti. Grup Maviköşe'de polis tarafından durduruldu. Hükümet aleyhine slogan atan grubun Heykel'e gidişine izin verilmedi.

Dünyanın en büyük Atatürk portresi

Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Nilüfer ilçesinde İhsaniye Meydanı'nda dünyanın en büyük Atatürk portresi yapıldı. Dev portre öncesinde yaklaşık 2 kilometrelik insan kuyruğu oluştu.

Dünya rekoru öncesinde açıklamalarda bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Ülkemizin en büyük bayramını insanlar coşkuyla kutluyor. 'Duruyoruz' etkinliği ile başlayan program akşam FSM Bulvarı'ndaki yürüyüş ile devam edecek. Şu anda gerçekten belediye olarak dünyaya bir mesaj veriyoruz. Duruyoruz etkinliği, biraz sonra başlayacak. Atatürk'ün portresi için 5 bin 990 kişi canlı olarak toplanacak. Dünyaya buradan Atatürk'ün ilkelerine sahip çıkıldığının mesajı verilecek. Bu poster gerçekten dünyanın ilk ve tek bu yoğunlukta katıldığı proje olacak. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.