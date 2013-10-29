Polis Taksim'de 29 Ekim kutlamasına izin vermedi, 2 kişi gözaltında

29 Ekim 2013 16:59
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak için Beyoğlu Tünel Meydanı’ndan Taksim’e yürümek isteyen gruba polis izin vermedi; 2 kişi gözaltına alındı.
Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve İşçi Partisi üyelerini de aralarında bulunduğu bir grup, Beyoğlu Tünel Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için toplandı.
Polis, Tünel Meydanı'nda toplanan gruba, 'Burası yürüyüş alanı değil' diyerek uyarılarda bulundu. Bu sırada polis, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyerek slogan atan kişinin kimliğini vermesini istedi. Radikal’de yer alan habere göre, gözaltına alınan kişi 'Beni bırakın, ben panik atağım, kalbim var kalbim, bırakın' diye bağırdı. Gözaltına alınan kişi Tünel Meydanı'nda bulunan çevik kuvvet aracına bindirildi.
Öte yandan meydanda bekleyen grup da polise tepki gösterdi. Bu sırada polis, Abidin Göktaş isimli kişiyi de gözaltına aldı. Taksim ve çevresinde olağanüstü önlem alan bayraklarla polis yürümek isteyen bir gruba izin vermedi ve kalkanlarıyla müdahale etti. Grubun bekleyişi devam ediyor.
Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve İşçi Partisi üyelerini de aralarında bulunduğu bir grup, Tünel Meydanı'nda toplandı. Polis de, Tünel Meydanı'nda toplanan gruba, 'Burada bu şekilde toplanmaya müsade edilmeyecek, bize yardımcı olursanız memnun oluruz. Lütfen Şişhane istikametine doğru yavaş yavaş devam edin lütfen" diyerek uyarılarda bulundu. Uyarının ardından grup da alkış tutarken bir kadın da 'Harikasınız yani harika' diyerek alkışlamaya devam etti.
Bu sırada CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da Tünel Meydanı'na gelerek görevli başkomiserle tartıştı. Tanal, "1925'te çıkan bir kanun var. Bu 'Halk bayramı, Milli bayram' diyorlar. Bu kanunda yürürlükte diyor. Halk sokakta bayramını kutlayacak diyor. Özellikle getirdim. Özellikle bu kanunu da getirdim" dedi.
Tanal'ın bu sözleri üzerine başkomiser, "Bu kanunumuzu da biliyoruz. Bu kanunun haricinde valiliğinde bir karar alma yetkisi var. Bu bayram bizim de bayramımız. Biz de kutluyoruz. Resmi bayram Vatan Caddesi'nde kutlandı. Siz yürüyecekseniz buyrun yürüyün" diye konuştu. "Ben halkla yürüyeceğim" diyen Tanal, sivil polisleri kastederek, 'Bu arkadaşlarımızın hangisinin polis olup - olmadığını biz bilmiyoruz. Ben kimliklerine bakmak zorundayım. Çünkü içinde AKP'li militanlar da olabilir. Biz bunu Gezi olaylarında yaşadık. Eğer buradakiler polisse kimliklerini göstersinler. Hukuk dışına çıkıp çıkmadığının tespit etmiş oluruz. Kafalarına geçirdiklerini kaskın numarası, kask yoksa yaka sicil numarası" diye konuştu.
Polis, Tünel Meydanı'nda toplanan gruba, 'Burası yürüyüş alanı değil' diyerek uyarılarda bulundu. Bu sırada polis, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyerek slogan atan kişinin kimliğini vermesini istedi. Gözaltına alınan kişi 'Beni bırakın, ben panik atağım, kalbim var kalbim, bırakın' diye bağırdı. Gözaltına alınan kişi Tünel Meydanı'nda bulunan çevik kuvvet aracına bindirildi. Öte yandan meydanda bekleyen grup da polise tepki gösterdi. Bu sırada polis, Abidin G. isimli kişiyi de gözaltına aldı.
29 Ekim Cumhuriyet bayramı nedeniyle binlerce vatandaş Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya geldi.
Ankara’da da Tandoğan Meydanı’nda bir araya gelen binlerce kişi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 90. yaşını büyük bir coşkuyla kutlamaya devam ediyor. Kutlamaya gelenler, "Her yer ODTÜ her yer direniş. Direne direne kazanacağız. Mustafa Kemal’in askerleriyiz. Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" şeklinde sloganlar atıp, İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı’nın yanı sıra hep bir ağızdan “Andımız”ı okudu.
Bursa'da alternatif kutlamayla Cumhuriyet Bayramı törenlerinin yapıldığı alana girmek isteyen TGB'li 200 kişilik grupla polis arasında arbede yaşandı.
'Andımız" afişinin asılı olduğu bir seyyar arabayla tören alanına giden kalabalık, "Türkiye laiktir laik kalacak, Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı.Setbaşı'nda Türk bayraklarıyla toplanan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, törenin yapıldığı Atatürk Heykeli'ne doğru yürüyüşe geçti. Grup Maviköşe'de polis tarafından durduruldu. Hükümet aleyhine slogan atan grubun Heykel'e gidişine izin verilmedi.
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