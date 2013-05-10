Polis, Taksim'de 10 kişilk eylemde de biber gazı ve tazyikli su kullandı!

Polisin 'Taksim'de eylem yaptırmama' tutumu sürüyor. Grup Yorum üyelerinin tutuklu olmasını protesto etmek isteyen 8-10 kişilik bir grup da polisin gaz ve tazyikli suyla müdahalesine maruz kaldı.

Taksim'de Grup Yorum 'un tutuklu üyelerinin serbest bırakılması amacıyla protesto gösterisi düzenlemek isteyen küçük bir gruba, polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Polisin grubu dağıtmak için kullandığı gazlardan çevredeki vatandaşlar da etkilenirken, bazı vatandaşların da polise tepki gösterdiği görüldü.

Polisin, 1 Mayıs 'tan beri devam eden, "Taksim ve çevresinde gösteri, yürüyüş ve basın açıklamasına izin vermeme" tutumu, çok küçük grupları da kapsayacak şekilde sürdürülüyor. Bu akşam saatlerinde, Grup Yorum'un bazı üyelerinin tutuklu olmasını protesto etmek isteyen 10 kişilik bir grup da bölgede hazır bekletilen çevik kuvvet ekipleri tarafından dağıtıldı. Az sayıdaki göstericilere TOMA'lardan tazyikli su sıkılırken, polisler de biber gazıyla müdahale etti. Mesai saatinin bitimine denk gelmesi ve cuma akşamı olması nedeniyle Taksim'in oldukça kalabalık olduğu bir saatte gerçekleşen gösteri nedeniyle civarda bulunan pek çok kişi de gazdan etkilendi.