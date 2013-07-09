Polis, Taksim Dayanışması'ndan beş kişinin evinde arama yapıyor

Taksim Dayanışması, Facebook ve Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile Mimarlar Odası Sekreteri Mücella Yapıcı, İstanbul Tabipler Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, EMO İstanbul Şb. Bşk. Beyza Metin, HDK Merkez Yürütme Üyesi Ender İmrek ve Haluk Ağabeyoğlu'nun evinde polisin arama başlattığını duyurdu.

Mücella Yapıcı, Ali Çerkezoğlu, Beyza Metin, Ender İmrek, Haluk Ağabeyoğlu dün parkın 3 saat süre ile halka açılmasını takiben polis müdahalesi ile kapatılması sonrasında gözaltına alınmıştı.

Taksim Dayanışması'nın duyurularında, Mücella Yapıcı'nın evinde önce polisin izinsiz arama yapmak istediği belirtildi, ancak daha sonra istenen arama izninin gösterilerek eve girildiği açıklandı.

Taksim Dayanışması'nın Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Gözaltında olan dayanışma temsilcilerimizden ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şb. Mimar Mücella Yapıcı’ nın ev araması; savcı olmadan, atılı suçlama ve ne arandığına dair hiçbir bilgi olmadan yapılmaktadır. Hukuksuzluğa itiraz eden avukatlar ise çevik kuvvet çağrılacağı tehditlerine maruz kalmışlardır" dendi.

Ali Çerkezoğlu'nun avukatıysa, polislerin eve saat 15:00'da kapıyı kırarak girdiğini belirtti. Çerkezoğlu'nun evinde arama yapan polislerin arama izninin olduğu, ancak arama izninde neden belirtilmediği söylendi.