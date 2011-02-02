-POLİS TAHRİR MEYDANI'NDA KAHİRE (A.A) - 02.02.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek yanlıları ile karşıt gruplar arasında çatışma çıktı. Kahire'nin merkezindeki Tahrir meydanında iki tarafın birbirine sopalarla saldırdıklarını belirten görgü tanıkları, çatışmada bazı kişilerin başlarından yaralandığını kaydetti. Mübarek yanlılarının ilk kez kalabalık şekilde sokaklara döküldüğü, Tahrir Meydanı'nda hükümet karşıtı protestoculardan oluşan insan zincirini kırdıkları belirtildi. Bu arada, sivil polislerin zor kullanarak Tahrir meydanına girdiği bildirildi. Mübarek karşıtı koalisyonun 3 hareketi tarafından yayımlanan bildiride, polislerin, 9 gündür Mübarek'in ülkeyi terk etmesini isteyen muhaliflerin kamp kurduğu meydana girdikleri ifade edildi.