Polis sözlü emirle arama yapacak, yazılı emri hakime sonra sunacak

Polise geniş yetkiler getiren güvenlik paketinde, tartışmalara yol açan araç aramaları konusunda önemli bir değişikliğe gidildi. Buna göre, güvenlik güçleri aracını aradıkları kişiye arama gerekçesini de içeren bir belge verecek.

Güvenlik paketinin görüşüldüğü Meclis İçişleri Alt Komisyonu’nda AKP'lilerin önergesiyle yapılan bu değişikliğin gerekçesi de, “Kolluk tarafından yapılacak aramalarda verilen yetkilerin kötüye kullanılmasını önlemek ve kişilerin hak arama hürriyetini kolaylaştırmak” olarak açıklandı.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, polise aramalar konusunda geniş yetkiler veren paketteki bu düzenlemeye karşı çıkan muhalefet ise bu uygulamanın sadece araç aramalarında değil, aynı madde ile getirilen üst ve eşya aramalarında da uygulanmasını önerdi, ancak bu öneri kabul görmedi.



Paketteki aramalara ilişkin öngörülen düzenleme şöyle: “El ile dıştan kontrol hariç kişinin üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar dahilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele hallerde sonradan yazıyla teyid edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilir. Kolluk amirinin kararı 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulur.”

Kışlada, okulda, hastanede uyuşturucu bulundurmanın cezası ağırlaştırıldı

Yine AKP'lilerin önergesiyle pakette yapılan bir başka değişiklikle de, okul, yurt, hastane ya da ibadethanelerle birlikte kışla ve askeri tesislerde uyuşturucu bulundurmak, satmak ve kullanmak da ağırlaştırılmış ceza kapsamına alındı.



Buna göre, bu yerlerdeki uyuşturucu suçlarına verilecek ceza yarı oranında arttırılarak uygulanacak.