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Polis, sosyal mesafe kuralına uyulmayan düğünü sonlandırdı

15 Ağustos 2020 15:42

Gaziantep’te, korona virüsü tedbirlerine uyulmadığı tespit edilen bir düğün sonlandırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki düğünlerin Covid-19 tedbirleri çerçevesinde denetlenmesine devam edildi. Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde dün 20.00 ile 22.00 saatlerinde düzenlenen 70 düğünde kontroller yapıldı. Denetimlerde, düğün sahipleri salgın konusunda uyarıldı.

Kontrollerde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığı tespit edilen bir düğün sonlandırıldı. Salonlarda yapılan 8 düğün ise gerekli tedbirlerin sağlanamaması nedeniyle sahiplerince iptal edildi.

Ayrıca bir düğün salonu sahibi hakkında bildirimsiz düğün yaptırdığı gerekçesiyle yasal işlem uygulandı.

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