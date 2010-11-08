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POLİS SMS'LE UYARDI KAYSERİ (A.A)

08 Kasım 2010 17:24

-POLİS SMS'LE UYARDI KAYSERİ (A.A) - 08.11.2010 - Emniyet Genel Müdürlüğü, cep telefonlarına gönderdiği mesajlarla vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, bayram tatillerinde meydana gelen can ve mal kayıplarını en asgariye indirebilmek için vatandaşları cep telefonu mesajları aracılığıyla uyarıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından cep telefonu operatörleri kanalıyla gönderilen SMS'ler ile bayram tatilinde seyahata çıkacak vatandaşlar trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor. Vatandaşlara gönderilen SMS'lerde ''Sevdiklerinizle bir arada mutlu bir bayram geçirmek için lütfen trafik kurallarına uyunuz'' ifadelerine yer veriliyor.

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