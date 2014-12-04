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Polis skandalı: Turist kadınları vize gerekçesiyle eve götürüp taciz ettiler!

Antalya'da cinsel saldırı girişiminde bulunan polisleri, uydu takip cihazı sayesinde ekiplerinin bölgeleri dışına çıktığını tespit eden ekip amiri yakaladı

04 Aralık 2014 22:10

Antalya’da Kırgızistan uyruklu A.E.’yi vizesi geçtiği gerekçesiyle gözaltına aldıktan sonra polis merkezi yerine götürdükleri evde cinsel saldırıda bulundukları öne sürülen iki polisten biri tutuklandı; polislerin ikisi de açığa alındı.

Doğan Haber Ajansı'ndaki habere göre, olay, dün Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi’nde meydana geldi. Aynı cadde üzerindeki bir diskodan çıkan Kırgızistan uyruklu A.E., Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli iki polis tarafından durduruldu. Kimlik kontrolü yapan polisler, A.E.’yi vizesi geçtiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Resmi polis aracına alınan A.E., iddiaya göre polis merkezi yerine bir eve götürüldü. Burada polislerden S.S., A.E.’ye cinsel saldırı girişiminde bulundu.

 

Amiri suçüstü yaptı

 

Polis aracındaki uydu takip cihazı sayesinde ekiplerinin bölgeleri dışına çıktığını tespit eden ekip amiri, aracın bulunduğu bölgeye gitti. Polislerin bulunduğu eve çıkan ekip amiri, suçüstü yaptı. A.E.’nin de şikayetçi olması üzerine iki polis hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Adı açıklanmayan diğer polisle birlikte adliyeye sevk edilen S.S., "zorla alıkoyma" ve "cinsel saldırı" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer polis memuru ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yaşanan olayın ardından serbest bırakılan polis memurunun da açığa alındığı kaydedildi.

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