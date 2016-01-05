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Polis, Şişli’de bir otomobile ateş açtı

Araç, ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı

05 Ocak 2016 09:33

Şişli'de 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli bir otomobile polis ekipleri tarafından ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre olay, saat 00.30 sıralarında, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sivil güven timleri Taksim istikametine ilerlerken, ön plakası olmayan 34 EJ 5938 plakalı, içerisinde 1 kişinin bulunduğu otomobilden şüphelendi. Takibe başlayan polis ekipleri otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Bu sırada şüpheli otomobil polis otosuna çarparak kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından polis şüpheli otomobile ateş açtı. Otomobilin arka camına kurşun isabet etti. Yaşanan kovalamacada şüpheli otomobil izini kaybettirdi. 

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çevrede araştırma yapan polis, şüpheli otomobili Piyalepaşa Bulvarı üzerinde Çağlayan istikametinde terk edilmiş halde buldu. Geniş güvenlik önlemi alan polis çevrede geniş çaplı arama başlattı. Kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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