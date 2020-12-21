Polis silah ve uyuşturucu ele geçirdi; şüpheliler "maçta sıkıyoruz" dedi

Adana'da polis uyuşturucu madde taşıdıkları şüphesiyle evin damına çıkan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüpheliler, silahı Adanaspor maçında sıktıklarını, uyuşturucunun onlara ait olmadığını iddia etti.

Adana'da Seyhan ilçesinde uyuşturucu madde taşıdıkları şüphesiyle polisin "Dur" ihtarında bulunduğu 4 şüpheli, kaçmak için bir evin damına çıktı. Şüphelilerden H.A. (20), K.B. (20) ile Ç.G. (20) atladıkları avluda yakalandı, M.Ç. (38) ise damda etkisiz hale getirildi.

Polis, kelepçe takmak için yere yatırdığı şüpheliler H.A., K.B., Ç.G. ile M.Ç.’ye Koranavirüs tedbirleri kapsamında cerrahi maske dağıttı.

Olayın ardından şüphelilerin kaçmak için çıktığı damda arama yapan polis, 2 pompalı tüfek ile bu silaha ait çok sayıda fişek ele geçirdi. Hurda bir kamyonetin ise far kısmına poşetle gizlenmiş 587 gram esrar buldu.

Şüpheliler, uyuşturucu maddenin kendilerine ait olmadığını, silahları da Adana Demirspor maçı olduğu zamanlarda havaya sıktıklarını iddia etti.

Uyuşturucu maddenin kendilerine ait olmadığını öne süren şüphelilerden H.A., K.B., Ç.G., asker kaçağı oldukları için polise yakalanmak istemediklerini söyledi. Damda yakalanan şüphelilerden M.Ç. ise uyuşturucu ve silah ile alakası olmadığını belirterek, “Bir çay içmeye geldik. Başımıza gelenlere bakın” ifadeleriyle kendisini savundu.

Polis, ele geçirilen silah ile uyuşturucu maddeye el koydu. Şüpheliler de sorgulanmak üzere Denizli Polis Merkezi’ne götürüldü. (DHA)