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Polis 'şikayet' üzerine Kuğulu Park'taki çadırları topladı

Gezi Parkı direnişine destek için Kuğulu Park'ta toplanan kalabalığın çadırları polis tarafından toplandı. Gerekçe olarak ise 155'e şikayet gelmesi gösterildi

12 Haziran 2013 15:19

Ankara'da, Kuğulu Park'taki çadırlı eylemden rahatsız oldukları yönünde şikâyet aldıklarını belirten emniyet güçleri, parkta toplanan gruba dağılın anonsu geçti. Polis parka girerek çadırları ve pankartları toplayıp bir kamyona yükledi. Eylemcilerin parkta bekleyişi sürüyor.

Kuğulu Park’ta erken saatlerden itibaren çadır kuran eylemcilere polis “Yaptığınız eylem kanunlara aykırıdır. Lütfen dağılın” anonsu yaptı.

Bazı vatandaşlardan parktaki eyleme ilişkin şikayet aldıklarını söyleyen polis ekipleri parka girerek çadırları ve pankartları topladı. Toplanan malzemeler bir kamyona yüklenerek alandan uzaklaştırıldı.

CHP Milletvekilleri Aylin Nazlıaka ve İzzet Çetin eylemcilere destek olmak için parka gelirken polisle tartışma yaşadı. Aylin Nazlıaka, “Gerginlik yaratmayın. İnsanlar zaten gergin, her akşam binlerce insan buraya geliyor, ben de geliyorum. Kimsenin buraya gelmesine engel olan bir durum yok. Bırakın gençler kendilerini özgürce ifade etsin” dedi.

Polisin müdahalesinden sonra oturma eylemine geçen eylemciler, “Çadırlarımızı alsanız da battaniyelerle yine burda kalırız” dedi. Ankara Barosu ise eylemcilere gözaltına alındıkları takdirde nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgilendirme amaçlı bir bildiri dağıttı.

Parkın çevresinde güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet ekipleri ile parktaki eylemcilerin bekleyişi sürüyor.

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