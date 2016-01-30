'Polis sığınmacıları gerektiğinde vurmalı!'



Mannheimer Morgen gazetesine bir röportaj veren Petry “kayıtsız sığınmacıların Avusturya üzerinden ülkeye gelişlerinin engellenmesi gerektiğini” belirtti. “Hiçbir polisin bir sığınmacıyı vurmak istemediğini” söyleyen Petry “Polis sınırın yasadışı olarak geçilmesini engellemek zorunda, eğer gerekirse silahını kullanmalı, yasada böyle yazar” diye konuştu.

“Bunu tabi ben de istemem” diyerek sözlerine devam eden Petry “silah zorunun devreye girmesinin hukuki çerçevede olduğunu” vurguladı. AfD Başkanı Frauke Petry “durumun bu raddeye gelmemesi için Avusturya ile anlaşma ve AB sınırlarında kontroller yoluyla sığınmacı akışının frenlenmesi gerektiğini” belirtti.

800 kilometrelik Avusturya sınırının kontrol edilmesinin nasıl mümkün olacağı sorusuna Frauke Petry “Elbette yeterince polis görevlendirmeli ve sığınmacıları geri çevirmekten çekinmemeliyiz” diye yanıt verdi.

Almanya sığınmacı krizinin başlamasının ardından 13 Eylül'de yeniden Avusturya sınırında kontrollere başlamıştı. İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere bu kontrolleri tekrar tekrar uzatmıştı. En son kasım ayında uzatılan sınır kontrollerinin süresi 13 Şubat'ta doluyor.