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Deutsche Welle

Polis şiddetini protesto eyleminde cinayet

ABD'nin Charlotte kentinde bir siyahi polis tarafından öldürülmesini protesto gösterileri çatışmaya dönüştü. Olaylar sırasında bir göstericinin öldürüldüğü açıklandı.

22 Eylül 2016 11:56


ABD'nin Charlotte kentinde bir siyahinin polis tarafından vurularak öldürülmesini protesto gösterileri sırasında bir gösterici hayatını kaybetti. Yüzlerce kişinin katıldığı protesto gösterisinin kısa zamanda çatışmaya dönüşmesi üzerine polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Amerikan medyasındaki haberlere göre olaylar sırasında bir gösterici vurularak öldürüldü.

Polis öldürülen göstericiye bir sivil tarafından ateş edildiğini açıkladı. Resmi makamlarca, yedi polis ile bir göstericinin yaralandığı olaylar sırasında polisin silah kullanmadığı belirtildi. Bir gece önce çıkan olaylar sırasında 16 polis yaralanmıştı.

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Charlotte Emniyet Müdürü Kerr Putney bir şüpheliyi arayan polislerin park halındaki otomobilinde oturan silahlı bir şahsa rastladıklarını ve şahsın polisin ‘in' çağrısı üzerine elindeki silahla otomobilden indiğini söyledi. Putney, polisi tehdit eden şahsın vurulduğunu ve maktul gibi ateş eden polisin de siyahi olduğunu belirtti.

Protesto gösterisinin sakin başladığı, ancak daha sonra gösterticilerin kışkırtılarak radikalleştikleri ve çıkan kargaşa sırasında yağmalama ve kundaklama olaylarına rastlandığı açıklandı.

Vurulma anını görüntüleyen öldürülen siyahinin kız kardeşi, otomobilinde kitap okuyarak çocuklarını bekleyen kardeşinin polis tarafından elektroşokla etkisizleştirildiğini, ardından da dört el ateş etmek suretiyle öldürüldüğünü söyledi. Polis kız kardeşin ifadesine karşı geldi. Charlotte Belediye Başkanı halkı sükunete davet ederek olayın derinlemesine incelendiğini duyurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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