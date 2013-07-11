Polis şiddetini haberleştiren gazeteciye hapis cezası

Gazeteci Hamdiye Çiftçi, polisin 14 yaşındaki çocuğa uyguladığı şiddeti haberleştirdikten sonra başını dertten kurtaramadı. KCK'dan 2 yıl tutuklu kalan Çiftçi'ye polisin kimliğini açıkladığı için 1 yıl daha hapis cezası verildi. Şiddet uygulayan polise ise hiçbir işlem yapılmadı.

Radikal.com.tr'nin haberine göre, bundan 5 sene önce Hakkari'de düzenlenen Nevruz kutlamaları sırasında çıkan olaylarda polis şiddetine maruz kalan C. E. isimli bir vatandaşın haberini yapan gazeteci Hamdiye Çiftçi, yaptığı bu haber delil gösterilerek, KCK davası kapsamında iki yıl tutuklu kalmıştı. Çiftçi bu sefer de "terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin kimliklerini açıkladığı" gerekçesiyle 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Polisler hakkında başlatılan soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi.

'Polis şiddeti asılsız'

Özel Yetkili Van Cumhuriyet Savcısı Durmuş Yiğit, Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Hamdiye Çiftçi hakkında, "örgüt üyeliği" suçlaması ile iddianame hazırladı. İddianamesinde, PKK 'nın tarihini anlatan, gazeteci Çiftçi’den sürekli olarak “örgüt güdümündeki DİHA’da çalışan” olarak söz eden Savcı, görüntüleri bulunan, basında günlerce haber olan C. E.'nin maruz kaldığı polis şiddeti hakkında ise "asılsız" iddiasında bulundu. Gazeteci Çiftçi'nin evine yapılan polis baskınında ele geçirilen olaya ilişkin kamera görüntüleri de "suç unsuru" olarak değerlendirildi. Savcı hazırladığı bu "iddianamede" gazeteci Çiftçi'yi, "bu görüntüleri basına vermekle suçladı."

Çiftçi'nin ev aramasında bulunan, takip ettiği haberlere ilişkin kayıtlar da üstelik gazeteci olduğuna iddianamede yer verildiği halde suç unsuru gibi anlatıldı. Hamdiye Çiftçi 2010 yılında KCK operasyonunda gözaltına alındı ve tutuklandı, bu iddialar ile 2 yıla yakın Bitlis E Tipi Cezaevi'nde tutuldu. Çiftçi geçen yıl Nisan ayında ise Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada alınan karar ile tahliye oldu.

'Kamu görevlilerinin kimliklerini açıkladın' davası

Ancak 14 yaşındaki C. E'nin polis şiddetine maruz kalmasına yönelik yaptığı haber, gazeteci Hamdiye Çiftçi'nin peşini bırakmadı. Van Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Hamdiye Çiftçi'ye bu kez de aynı haber nedeniyle, "terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin kimliklerini açıkladığı" gerekçesiyle dava açtı.

İddianamede Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Canavcı, Çiftçi'nin, "dört doktor raporuyla kolu kırılmadığı tespit edilen' E'nin 'kolunun kırıldığını yazarak yalan haber yaptığını ve bu haberlerin ulusal basında yayınlanmasıyla terör örgütü propagandası yaptığını" iddia etti. Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, "TMK kapsamında görev yapan kamu görevlisinin kimliğini basın yoluyla açıklamaktan" dolayı bir yıl hapis cezasına çarptırıldı, mahkeme cezayı erteledi.

Gazeteci Hamdiye Çiftçi ise, bu cezayı hak etmediğini cezaya itiraz ederek Van 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğunu söyledi. Çiftçi, "Mahkeme kararı usul ve yasaya aykırıdır. Üzerime atılı suçlamalar suç olmaktan çıkmıştır. Son dönemde çıkan 3. ve 4 yargı paketler ile birlikte kanunlarda yapılan değişikliklerle lehime olacak şekilde değişiklikler yapılmıştır Bu bana verilmiş bir ceza değil basın ve ifade özgürlüğüne verilmiş bir cezadır” dedi. C. E.'ye şiddet uygulayan polisler hakkında ise olayın basında yer almasının ardından başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti.