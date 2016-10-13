Polis şiddetine tepki için ayakkabısını olay yeri şeridiyle kapladı

Son dönemde Amerika’da yaşanan polis şiddetine ve siyahilerin öldürülmesine karşı bir tepki vermek isteyen Jackson, oynayacakları maç öncesi ilginç bir karara imzasını attı. Ayakkabılarını olay yeri inceleme şeridiyle kaplayan Jackson, 6 bin dolar ceza almaktan kurtulamadı.

Bunu bilerek ayakkabıları giyen başarılı oyuncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Aklımdan ilk olarak karşılaşma öncesi bu ayakkabıları giymek geçti. Ancak daha etkili olacağını düşündüğüm için maçta giymeye karar verdim.” diye konuştu.



DeSean Jackson ayrıca bu ayakkabıları sezon sonunda vereceği seminerler ve etkinlik programlarında da kullanmayı düşündüğünü belirtti.