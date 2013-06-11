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Polis şiddetine soruşturma açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Adnan Çimen, olaylarda yaşanan polis şiddetine ilişkin soruşturma başlattığını, medyadan bu kapsamdaki fotoğraf, görüntü ve belgeleri göndermesini istedi

11 Haziran 2013 21:53

Gazetelere ve basın kuruluşlarına yazı yazan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Adnan Çimen, Gezi Parkı olayları sırasında meydana gelen polis şiddetine ilişkin soruşturma başlattığını belirtti ve bu kapsamda elde edilmiş fotoğraf, görüntü ve belgelerin derhal gönderilmesini istedi.

Savcı Adnan Çimen'in, bugün Radikal’e gönderdiği yazıda, “Kamuoyunca Gezi Parkı Olayları olarak adlandırılan eylemlere Güvenlik Güçleri tarafından yapılan muameleler sırasında, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suretiyle, orantısız güç kullanıldığı iddialarına ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmış olup, yayın grubunuz tarafından olayların başlangıcından itibaren özellikle güvenlik güçlerinin müdahalelerine ilişkin olarak tespit edilmiş olan fotoğraf, görüntü ve sair belgelerin yer, zaman kaydı belirtilerek tarafımıza gönderilmesi hususunda gereği rica olunur” sözleri yer aldı.

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