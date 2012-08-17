Polis şiddetine karşı 'İmdat Polis' hattı kuruluyor

Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi bir grup avukat, polis şiddetine karşı harekete geçti. İstanbul Fatih'te, 7 polis tarafından dövülen Ahmet Koca'nın avukatı Efkan Bolaç ile Taylan Tanay, 'orantısız güce' karşı çalışma başlattı. Projeyi, İstanbul Barosu ve Tabipler Odası da destekliyor, '444 155 9 İMDAT POLİS' hattı devreye sokuluyor. İstanbul Barosu'nda bir 'İşkence Kurulu' da oluşturuldu.

Ercan Öztürk'ün Akşam gazetesindeki özel haberine göre; artan polis şiddeti hukukçuları harekete geçirdi. Çağdaş Hukukçular Derneği, polis şiddetine uğrayan vatandaşlara destek için 'İMDAT POLİS' hattı kuruyor. Numara da 155'ten esinlenildi: '444 155 9'



200 avukat gönüllü



Kurulda 5 avukat yer alacak. Çağdaş Hukukçular Derneği'nden 200 avukat gönüllü olarak çalışacak. Polis tarafından şiddet gören vatandaş '444 155 9'u arar aramaz en yakındaki avukat olay yerine gidecek. Sağlık raporlarının acilen alınması için Tabipler Odası devreye girecek. Çalışma ilk etapta İstanbul'da uygulanacak. Daha sonra diğer illere de yayılması amaçlanıyor.



İlk işimiz işkenceden kurtarmak



Çağdaş Hukukçular Derneği'nden Avukat Tanay, projeyi anlattı: Proje polis şiddetini önlemek için bir kurul önerisidir. Kurulda adli tıp uzmanları, hekimlik boyutu ve hukuki süreç var. Projeyi, İstanbul Barosu'na sunduk. Baro işin hukuki boyutuyla ana merkez oldu. Ahmet Koca olayı ve polis şiddetinin artması üzerine işkenceye karşı kurul oluşturuldu. Kurulun baroda merkezi var.



Hat için '155 9'u bilerek aldık



Kurul acil başvuru alacak. '444 155 9' hattımız var. 'Polis imdat' sloganını anımsatsın istedik. İnsanlar 155'i çevirince polisi arıyor. 155 9'u çevirince bizi aramış olacaklar. Avukatlar gönüllü çalışacak. İşkenceye karşı sicil ve sertifika programı olacak. Kurula, şahsen, yazılı ve telefonla başvuru mümkün. Telefon 24 saat açık olacak. Olay yerine geçilerek hukuki müdahalede bulunacağız. İlk hedefimiz kişiyi işkenceden kurtarmak. Suç duyurusu yapmak, açılan davaları takip etmek. Sürecin tamamını takip edeceğiz. İkinci olarak Tabip Odası'na bilgi verilecek. Tedaviyi üstleneceğiz. Tabip Odası hekim görevlendirecek. Muayene sonrası alınan belgeler raporlandırılacak. İhtiyaç halinde psikolojik destek verilecek.



Neler yaşandı?



Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi avukatlarını bu çalışmaya iten bazı şiddet olayları ise şunlar:

- 2011 TEMMUZ: İzmir 'de ailesiyle birlikte eğlenmeye gittikleri müzikholde gözaltına alınan Fevziye Cengiz'in karakolda dayak yemesi.

- 2012 MAYIS: Yalova'da Çayan Birben'in ölümü.

- 2012 HAZİRAN: Ahmet Koca'nın yol verme yüzünden çıkan kavgada bir grup polis tarafından tekme-tokat dövülmesi.



Riskli karakıllar deşifre edilecek



İstanbul'da polis şiddetine maruz kalan Ahmet Koca'nın Avukatı Efkan Bolaç ise şöyle konuştu: Polis şiddetinin vardığı nokta 90'lı yılları anımsatıyor. Bu sebeple işkence ve işkencecilere karşı 'Sıfır' tolerans istiyoruz. '444 155 9 İMDAT POLİS' hattını çok önemsiyoruz. İlk etapta 200 avukat gönüllü olarak çalışacak. Bunun için ücretlendirme söz konusu değil. İki ayda bir rapor açıklayacağız. Bu raporlarda riskli karakollar, polis merkezleri deşifre edilecek ve emniyetin önlem alınması istenecek. Hem de kaç işkence vakası var bu işin risk haritasını çıkartmayı düşünüyoruz.