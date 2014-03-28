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'Polis şiddeti sonucu düşük yapan' kadına Adli Tıp'tan 4 yıldır rapor yok

Kabataş’ta toplanan Genç-Sen üyelerine polis copla ve biber gazıyla müdahale etmişti. Bu olaylar esnasında bebeğini düşüren E.Ö. için Adli Tıp 4 yıldır rapor yazıyor...

28 Mart 2014 10:33

Dolmabahçe’deki olaylarda “Vurma, hamileyim” demesine rağmen polis şiddetine maruz kalan ve bebeğini düşüren E.Ö. için adli tıp 4 yıldır rapor vermedi.

Burcu Purtul Uçar'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, BaşbakanTayyip Erdoğan’ın 4 Aralık 2010’da Dolmabahçe’deki rektörlerle yaptığı toplantıyı protesto etmek amacıyla Kabataş’ta toplanan Genç-Sen üyelerine polis copla ve biber gazıyla müdahale etmişti. Bu olaylar esnasında 19 yaşındaki 6 haftalık hamile E.Ö. bebeğini düşürmüştü. Soruşturmanın ilerlemesi için gerekli en önemli belge olan ve bebeğin hangi nedenle düştüğünü ortaya çıkaracak adli tıp raporu ise 3.5 yıldır gönderilmedi. Savcı Ali Şafak defalarca raporun akıbetini sormasına karşın Adli Tıp Kurumu her seferinde aynı cevabı verdi: “Akıbeti sorulan dosyanız işlem görmekte olup, en kısa sürede tarafınıza gönderilecektir.” Savcı Ali Şafak memur suçlarından alınınca soruşturma, savcı Gökalp Kökçü’ye devredildi.

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