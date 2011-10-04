Polis servisine roketatarlı saldırı

T24 - Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nde akşam saatlerinde polislerin içinde bulunduğu servis aracı PKK’lı teröristlerin roketli saldırısına uğradı. Roketler, araca isabet etmezken, olayla ölen yada yaralanan olmadı.



Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Esendere Mahallesindeki TOKİ konutları yakınında meydana geldi. Görevlerini tamamlayan polisler servis aracına binip evlerine gitmek için yola çıktı.



Servis aracı, TOKİ yakınlarında pusu kuran PKK’lıların roketatarlı saldırısına uğradı. Şans eseri roketatarlar polis servis aracına isabet etmezken faciadan dönüldü.



Atılan 2 roketatar yakınlardaki evlerin duvarına isabet etti. Ölen yada yaralananın olmadığı roketatarlı saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis takviye olarak gönderildi. Yetkililer, bölgede roketatarı atan PKK’lıları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldığını belirtti.







