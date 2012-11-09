Emniyet, polislerin sendika başvurusunu reddetti

EMŞAV İkinci Başkanı Abdurraham Yılmaz ve bir avukat eşliğinde üç kurucu üye, sabah saatlerinde gerekli evrakı tamamlayarak yedi kurucu üyenin imzasıyla EGM'nin güvenlik Şube Sendikalar Masası'na gittiği bildirildi. Polislerin, sendika kuruluş dilekçesini vermek istediği ancak masadaki görevli polisin, başvurudan yarım saat kadar önce kendilerine İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı'ndan bir yazı geldiğini ve kuruluş dilekçeyi bu yazıya istinaden alamayacaklarını söylediği ifade edildi. Bunun üzerine Ankara Valiliği'ne giden grubun, aynı nedenlerle dilekçe alınamayacağının söylendiği bildirildi. Polislerin de bu durum kapsamında avukat aracılığıyla tutanak haline getirdiği belirtildi.

Enis Tayman'ın Radikal gazetesinde verdiği habere göre, dilekçeyi vermeye giden Genel Başkan polis memuru İrfan Çelik'in, 2 kurucu üye, Polis Vakfı Başkanı emekli polis memuru Abdurrahman Yılmaz ve bir avukatla gittiği bildirildi. Ayrıca Vali yardımcısı Fahri Aykırı ile görüşüldüğü ifade edildi. Aykırı iş yasasına göre polis memurları sendika kuramaz gerekçesiyle dilekçenin kabul etmediği ve noter aracılığıyla kuruluş dilekçesini valiliğe gönderileceği belirtildi.

'Türkiye'yi rezil ederek yapmak var'

CHP Milletvekili Dr. Orhan Düzgün ise Radikal 'e yaptığı açıklamada,"Adaletin ilk adımı polistir. Ancak an itibariyle suçu önleyecek ilk kurum, suçun ilk ayağını oluşturdu" dedi. "Böyle bir durumda nasıl bu teşkilata güveneceksiniz? Bu ülkenin hukuk sisteminie nasıl güveneceksiniz?" diyen Düzgün, polislerin sendika kurmasının önündeki engelleri aşmak konusunda hukuki boyutta takipçi olacağını da söyledi. Düzgün, Uluslararası anlaşmalar meydanda. Bu iş mutlaka olacak. Ama Türkiye'yi rezil ederek yapmak var, vezir ederek yapmak var. Maalasef görünen duruma göre rezil ediyorlar" şeklinde konuştu.