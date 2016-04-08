Polis, seks oyuncağını bomba zannetti; bölge tahliye edildi

Alman polisi bir çöp kutusundan gelen sesler üzerine bomba şüphesiyle ülkenin kuzeyindeki Halberstadt kasabasında bir sokağı kapattı, bölgedeki 90 kişiyi tahliye etti. İnceleme sonucunda sesin bombadan değil, bir seks oyuncağından geldiği ortaya çıktı.

Sputnik’in haberine göre, Alman polisi bir çöp kutusundan gelen sesler üzerine bomba şüphesiyle ülkenin kuzeyindeki Halberstadt kasabasında bir sokağı kapattı, bölgedeki 90 kişiyi tahliye etti. İnceleme sonucunda sesin bombadan değil, bir seks oyuncağından geldiği ortaya çıktı.

Tüm dünyada artan terör saldırıları nedeniyle güvenlik önlemleri de artırılırken, şüpheli ses ve paket alarmları zaman zaman ilginç şekilde sonuçlanıyor.

Almanya’nın Halberstadt kasabasında bir polis memurunun bir kumarhanedeki erkekler tuvaletinde çöp kutusundan titreme benzeri sesler duyması üzerine, binadaki ve çevredeki 90 kişi tahliye edildi.

Başlatılan operasyon çerçevesinde üç bomba imha uzmanı olay yerine giderek inceleme başlattı. İnceleme sonucu, gelen sesin bir bombadan değil penis halkası adı verilen bir seks oyuncağından geldiği belirlendi.

Olay bombaların değil kahkahaların patlamasına neden olurken, seks oyuncağını kimin koyduğunun bilinmediği ancak eylemin kasıtlı olarak yapılmış olmasından şüphelenildiği belirtildi.