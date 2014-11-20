Polis şeflerinden Soruşturma Komisyonu'na 'bizi de dinleyin' dilekçesi

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmayı yürütürken görevden alınan polis şeflerinden eski Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı'nın yardımcısı Yasin Topçu ve eski İstanbul Organize Şube Müdürü Nazmi Ardıç, Meclis’te kurulan Soruşturma Komisyonu’na kendilerinin de dinlenmesi talebiyle dilekçe verdi.

Polis şefleri komisyonun soruşturmada görev alan polislerin tamamının dinlenmesini talep etti. Cezaevinde tutuklu bulunan polislerin de mektup yoluyla ve avukatları aracılığıyla taleplerini komisyona iletti.