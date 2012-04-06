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Polis şefleri de Metro Turizm ifadesi verdi

Metro Holding’in sahibi Galip Öztürk’e yönelik soruşturmada 1 polis başmüfettişi, 2 emniyet müdürü ile 1 emekli polisin aralarında bulunduğu 8 kişinin ifadesine başvuruldu.

06 Nisan 2012 09:31

Metro Holding’in sahibi iş adamı Galip Öztürk’ün de aralarında bulunduğu kişilere yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında 1 polis başmüfettişi, 2 emniyet müdürü ile 1 emekli polis memurunun aralarında bulunduğu 8 kişinin ifadesine başvuruldu.

Milliyet'te Erdal Kılınç imzasıyla yayamlanan habere öre, şüphelilerin, soruşturmada adı geçen kişilere bilgi sızdırmak, suça göz yummak ve bazı suçları örtbas etmek ile suçlandığı belirtildi.

 

Bolu ve Samsun’dan

 

İfade verenler arasında bulunan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Gürkan Ateşli’nin, 1996’da Kuvvet Köseoğlu’nun öldürüldüğü sırada cinayet büro amiri olduğu ve soruşturmayı yürüttüğü öğrenildi. Ateşli’nin İstanbul Asayiş müdürlerinden Ahmet Ateşli’nin yeğeni olduğu kaydedildi.


 

Bursa’da görev yapan Polis Başmüfettişi Hakkı Soytürk, Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı İlhan Gündoğan, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Gürkan Ateşli ve Samsun Emniyet Müdürlüğü’nden emekli polis memuru Atilla E.’nin de aralarında bulunduğu 8 kişi önceki gün ve dün İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gelerek ifade verdi.

 

Yardımcılık iddiası

 

Polislerin cinayet ve polis soruşturmalarında Galip Öztürk’e yardımcı oldukları ileri sürüldü.
Ticari anlaşmazlık nedeniyle 1996 yılında öldürülen Kuvvet Köseoğlu cinayetiyle ilgili soruların da polislere sorulduğu öğrenildi. O tarihte Cinayet Büo Amiri olan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Gürkan Ateşli’nin Galip ve Talip Öztürk kardeşlerle görüştüğü belirtildi. Polis tarafından dinlenen telefon ve teknik izlemelere takılan Gürkan Ateşli’nin 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Kuvvet Köseoğlu cinayetiyle ilgili davada tanık olarak dinlenmesine karar verilmesinden sonra Gürkan Ateşli’nin duruşma sonrasında Talip Öztürk’le buluştuğu kaydedildi. Ateşli polis tarafından görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor.
Zanlıların savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

 

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