-POLİS ŞEFİ DUPNİK: SALDIRININ HEDEFİ GIFFORDS WASHINGTON (A.A) - 09.01.2011 - ABD'nin Arizona eyaletinde kongre üyesi Gabrielle Giffords'ın başından vurulduğu saldırının şüphelisinin olayda Giffords'ı hedef aldığına inanıldığı belirtildi. Olayın meydana geldiği Tucson kentinin bulunduğu Pima bölgesinin polis şefi Clarence Dupnik, yetkililerin elinde bir başka şüphelinin fotoğrafının olabileceğini belirtti. Dupnik, yetkililerin, gözaltındaki şüphelinin, ateş açma olayının olduğu süpermarketin park alanına bir başka kişiyle gelmiş ve bu kişinin de olaya karışmış olabileceğini düşündüğünü, olayla bağlantılı olduğu düşünülen ikinci bir erkeğin arandığını kaydetti. Clarence Dupnik, gözaltındaki şüphelinin kimliğini açıklamadı ancak Amerikan medyasında polis yetkililerine dayanılarak verilen haberlerde şüphelinin 22 yaşında ve isminin Jared Lee Loughner olduğu ifade ediliyor. ''Şüphelinin akli dengesinin bozuk olmadığı ancak dengesiz olduğunu ve sorunlu bir geçmişi bulunduğunu'' söyleyen Dupnik, şüphelinin geçmişte Giffords'a karşı olmasa da çeşitli ölüm tehditlerinde bulunduğunu aktardı. Şüphelinin olay sırasında etrafındaki iki kişi tarafından etkisiz hale getirildiğini, yetkililerin saldırının hedefinin kongre üyesi Gabrielle Giffords olduğuna inandığını söylen Dupnik, ''Giffords'ın vurulan ilk kişi olup olmadığına dair bilgim yok ancak hedefin o olduğunu sanıyorum'' dedi. Olayda ölü sayısının 6, yaralı sayısının 13 olduğu, ölenler arasında federal yargıç John Roll, Giffords'ın yardımcılarından Gabe Zimmerman ve 9 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu bildiriliyor. -OLAYLA İLGİLİ AYRINTILAR- Uluslararası haber ajanslarında, şüphelinin olayda yarı otomatik silah kullandığı bilgisi yer aldı, CNN televizyonu şüphelinin sorgusunda konuşmadığını belirtti. ABD Ulusal Kamu Radyosu'nun haberinde, Giffords'ın halkla bir araya geldiği etkinlikte yaklaşık 1 metre mesafeden vurulduğu duyuruldu. MSNBC kanalı, polis yetkilileri ve görgü tanıklarına dayanarak, saldırganın Giffords'a arkadan yaklaştığı, ona ve diğerlerine en az 20 el ateş ettiğini bildirdi. -FBI, ŞÜPHELİNİN ADIYLA YOUTUBE'A KONULAN BAZI VİDEOLARI İNCELİYOR- Youtube internet sitesinde de saldırının şüphelisi olarak adı geçen Jared Lee Loughner adıyla gönderilen çeşitli videolar yer alıyor. Loughner, bu videolarda hükümete ve dine eleştiriler yöneltiyor ve yeni para birimi çağrısında bulunuyor. Bu videoları gönderenin şüpheliyle aynı kişi olup olmadığı bilinmiyor. FBI'ın konuyu araştırdığı bildirildi. Öte yandan, ABD Kongresi polisi, Temsilciler Meclisi üyelerine kişisel güvenlikleri konusunda tedbirli olmaları tavsiyesinde bulundu. Bu arada, Temsilciler Meclisi çoğunluk lideri Eric Cantor, bu olay nedeniyle gelecek hafta yapılması planlanan, sağlık reformunun geri çevrilmesini içeren tasarının oylaması dahil olmak üzere tüm yasama çalışmalarının ertelendiğini açıkladı.