Polis şefi, çetelere boyun eğip istifa etti

Meksika'nın en büyük sınır kenti Ciudad Juarez'in emniyet müdürü, çetelerin "istifa etmezse 2 günde bir en az 1 polisin öldürüleceği" tehdidi üzerine istifa etmek zorunda kaldı.



Kamu Güvenliği Sekreteri Roberto Orduna'nın istifa kararı, bir polis memuru ile gardiyanın öldürülmesinden saatler sonra geldi.



Her iki ceset de Orduna istifa edene dek 2 günde bir en az 1 polisin öldürüleceği mesajı taşıyordu.



Belediye başkanının pes etmeyeceklerini söylemesine karşın Orduna, başkalarının yaşamlarını riske atmak istemediğini söyleyerek, istifa kararı aldı.



Ciudad Juarez polisi, uzun zamandır çetelerin saldırısı altında ve birçok polis, yaşamlarından endişe ettiği ettikleri için görevlerini bıraktılar.



Cinayetlerin, suç çetelerinin kentin polis gücünü kontrol altına alma kararlılığını gösterdiği belirtiliyor.

