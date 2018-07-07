Polis, sarmalık yaprağı uyuşturucu sandı: Üç kişi gözaltına alındı

Adana’da motorize yunus ekipleri, otomobil içinde gördüğü saksıdaki bitkiyi hint keneviri, bidonlar içindeki yaprak salamurayı da uyuşturucu sanıp sürücüyü kovalamaya başladı. Gözaltına alınan sürücününse ehliyeti olmadığı için kaçtığı anlaşıldı.

Otomobille gezintiye çıkan 3 genç kırmızı ışıkta beklerken polis ekibi otomobilin yanında durdu. Polisler aracın içinde gördükleri saksıdaki bitkiyi Hint keneviri, bidonların içindeki salamura yaprağı da uyuşturucu sandı. Yeşil ışık yanınca harekete geçen otomobili durdurmak isteyen polisler 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan aracı kovalamaya başladı.

Kaldırımla minibüs arasına sıkıştı

Kent trafiğinin en yoğun olduğu Turan Cemal Beriker Bulvarı’ndan kaçan otomobil, çok sayıda ekiple takibe alındı. Ehliyetsiz sürücü, yolcu almak için durağa yanaşan minibüsün yanından geçmek isterken kaldırımla minibüs arasına sıkıştı.

Çiçek ve salamura yaprak çıktı

Hareket edemeyen otomobili, peşindeki yunus ekipleri sardı. Araç içerisinde isimleri açıklanmayan 3 kişi ise yere yatarılıp arkadan kelepçelendi. Polis otomobiline bindirilen zanlılar gözaltına alındı.

Yunus ekipleri ise otomobilde yaptığı aramada süs bitkisi ve yaprak salamura buldu. Polis aracı içinde ağlayan sürücünün ise ehliyeti olmadığı için kaçtığı anlaşıldı. Sürücü, "Ehliyetim yoktu, korkup kaçtım. Başıma gelene bakın" dedi.