Polis raporuna göre; tahrik yoktu, F.Bahçe taraftarı organize olmuştu!

Galatasaray’ın, Şükrü Saracoğlu Stadı’nda Fenerbahçe ile berabere kalarak şampiyonluğa ulaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili olarak emniyet birimlerinin hazırladığı raporda, maçtan önce şampiyonluk kupasının Galatasaray tarafından alınması halinde, bunun engellenmesi için taşkınlık yapılacağı, gerekirse sahaya girileceği yönünde bilgiler alındığı ifade edildi.

Raporda, maçtan sonra Galatasaray bayrağının sahanın ortasına dikileceğinin sanılmasının taraftarları agresifleştirdiği ve taşkınlığa neden olduğu belirtildi. Sahaya giren Fenerbahçeli fanatik grubun, soyunma odalarının bulunduğu çıkış tüneli içinde yangın çıkarmaya çalıştıkları belirtilen raporda, maçtan önce stada giremeyen 14 bin 500 kişinin polise saldırdığı vurgulandı.

Milliyet gazetesinden Tolga Şardan'ın haberi şöyle:



Kapılar kıralacaktı



- Maçta, 2 bin 627 polis ve bin 50 özel güvenlik personeli görevlendirildi.

- Güvenlik önlemleri alınırken; gerek her iki takım arasında yıllardır süregelen rekabet, gerekse Fenerbahçe Kulübü ile ilgili devam eden şike soruşturması nedeniyle, ev sahibi takım seyircisinin kolluk kuvvetlerine karşı yanlı bakış açısının oluşturduğu gerginlik gözönünde tutuldu.

- Bilet bulamayan taraftar gruplarının iki bilet basacağı, biletsiz olarak stada girmek için her türlü yolu deneyecekleri, “izdihama neden olup stad kapılarını kıracakları ve stada usulsüz gericekleri” yönünde bilgilere ulaşıldı.

- Maçı Galatasaray’ın kazanması halinde statta kupayı almamaları için her türlü taşkınlığın yapılacağı, gerekirse sahaya girecekleri bilgisi alındığı için güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuldu.



Sahte biletler yakalandı



- İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın başkanlığında stat içi ve dışında olmak üzere 3 toplantı yapılarak alınan duyumlar ve tedbirler gözden geçirildi.

- Her iki takım kafilesi, seyirciler, aileler ve çocukları gözönünde bulundurularak stada açılan cadde ve sokaklarda da gerekli önlemler alındı.

- Her iki takımın lehine olan galibiyet ve mağlubiyet durumları ayrı ayrı değerlendirilerek taraftar davranışlarına göre farklı önlemler alınması için planlama yapıldı.

- Yapılan aramalarda çok sayıda meşale, sahte bilet, sahte kombine kartı ve maytap yakalandı.



500 holigan stada girdi



- Maçtan bir saat önce Maraton, Türk Telekom ve Migros tribünlerinin demir giriş kapıları yaklaşık 15 bin biletsiz seyirci tarafından zorlanma ve yüklenme sonucu kırıldı. Bu yolla 500 biletsiz ve holigan stada girmeyi başardı.

- Stat dışında kalan yaklaşık 14 bin 500 taraftara uzaklaşmaları yönünde anonslar yapıldı, buna karşın grup ısrarla stada girmek isterken TT ve Fenerium kapılarındaki Çevik Kuvvet’e taş, şişe ve yabancı maddelerle saldırdı.



TOMA ve gaz önlemi



- Saldırıların artması üzerine, TOMA’dan (toplumsal olaylara müdahale aracı) su sıkılarak müdahale edildi. Olayların önüne geçmek için mukavemet derecesine göre gözyaşartıcı gaz kullanıldı.

- İkinci yarıda skorun misafir takım lehine devam etmesi nedeniyle, tüm tribünlerde tezahüratlara yansıyan gerginlik olduğu ve meşalelerin yakıldığı görüldü.



Bayrak öfkesi



- Galatasaray takımının oyuncularının saha ortasında başladığı sevinç gösterileri 10 dakika devam etti. Galatasaray takımı futbolcularından biri tarafından sahanın ortasına getirilen Galatasaray bayrağının sahanın ortasına dikileceğini zanneden taraftarlar daha da agresifleşti ve taşkınlığa başladı.

- Ev sahibi taraftar, kupa töreni yapılma olasılığı ve devam eden şike-teşvik primi soruşturması nedeniyle kolluk kuvvetlerini hedef alan sözlü ve fiziki saldırıya başladı. Saldırı sonrasında stat içinde görevli çevik kuvvet personelince misafir takım ve hakem heyeti korumaya alındı.



Masa çekmecesi bile attılar



- Stadı terk edenler içindeki fanatik gruplar, stad dışında polise şişe, taş, meşale, demir ayaklı küllük, masa çekmecesi, bariyer, duba atarken, bu gruplara özellikle TOMA ile müdahale edildi. Grubun eylemine devam etmesi ve TOMA’ların suyunun bitmesi üzerine ara sokaklara dağılan gruplar tekrar toplandı. Gruplara yönelik yeteri kadar göz yaşartıcı gaz kullanıldı.



Yakın koruma silahı kullanıldı



- Stadın boşaltılması ve taşkınlığa son verilmesi için anonslar yapıldı. Ancak fanatik grup saldırılarına devam etti. Bu nedenle saha kenarında bulunan polisler Model 5 olarak adlandırılan yakın savunma silahını kullanarak taraftarların çıkış kapısına yönlendirilmesini sağladı.

- Ev sahibi taraftar sahaya girmeye devam ederken, sahadaki çevik kuvvet personeli gruplara fiziki müdahalede bulunmamak için soyunma odasına doğru çekildi.

- Buna rağmen, fanatik grup saldırılarına devam etti. Sahadaki yabancı maddeleri, kırık koltukları körük içine ve soyunma odalarına doğru fırlatırken, yangın tüplerini boşaltarak polislere attı. Ayrıca, grup, körüğün içine meşale atarak yangın çıkarmaya çalıştı. Bu nedenle, çevik kuvvet yeniden sahaya çıkarak saldırgan gruba gazlı müdahalede bulundu. Müdahale ve stadın boşaltılması yaklaşık 2 saat sürdü.