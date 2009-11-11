Polis raporuna göre Öcalan PKK'lı değil!

Ergenekon'un 2. iddianamesinin 248'inci ek klasöründe PKK ilişkisinin irdelendiği polis raporunda ilginç iddia: Öcalan'ın hiçbir zaman PKK mücadelesi içinde yaşamadığı, Ergenekon, diğer örgütler, yabancı servisler tarafından kullanıldığı değerlendirilmektedir.



2. Ergenekon davası iddianamesinin 248'inci ek klasöründen çok tartışılacak bir rapor çıktı. Ergenekon soruşturmasını yürüten savcıların isteğiyle, terör uzmanı olan, aynı zamanda Ergenekon operasyonlarına katılmış bir emniyet amiri, bir başkomiser ve iki polis memurunun hazırladığı 273 sayfalık raporda ilginç iddialarda bulunuluyor. Akşam gazetesinin haberine göre, 'Ergenekon ve PKK / Kongra-Gel Terör Örgütü Arasındaki Bağlantı' isimli raporun altında polislerin isimleri yok ama sicil numaraları ve imzaları var.



Örgütler Öcalan'ı kullandı



PKK terör örgütü ile Ergenekon davasından tutuklanan kişiler arasında bağlantı olduğu öne sürülen raporun 272'nci sayfasında, İmralı'da tutuklu bulunan PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili de ilginç bir değerlendirme yer alıyor. Raporun sonuç bölümünde Öcalan'ın yakalandığında ilk olarak 'Benim annem de Türk'tür. Bana hizmet etme şansı verilirse hizmet etmeye hazırım' dediği hatırlatılarak Öcalan ile ilgili, 'Bu tarzdaki söylemlerin, aslında Öcalan'ın hiçbir zaman PKK terör örgütünün mücadelesi içerisinde yaşamadığı' ifadesi kullanıldı.

Raporda Öcalan'ın Ergenekon yapılanması, farklı terör örgütleri ve yabancı servislerce kullanıldığı değerlendirmesi yapıldı. Raporda 'Ergenekon' ismiyle tanımlanan yapılanmanın içindeki kişilerin, PKK içinde inisiyatifi ele geçirmeye çalıştıkları, PKK'nın diğer terör örgütleriyle olduğu gibi Ergenekon ile de ilişki ve işbirliğine girdiği öne sürüldü.



Kandil hatırası delil oldu



Ergenekon davası sanıkları ile PKK arasındaki ilişki raporda İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek ile partinin Genel Başkan Yardımcısı Ferit İlsever ve Prof. Dr. Yalçın Küçük'ün PKK/Kongra-Gel terör örgütünün kamplarında Öcalan ile çekilmiş fotoğrafları ile delillendirildi.



'Gündem değiştirildi'



Raporda 'PKK ile Ergenekon, amaçlarını yerine getirmek için kaosa başvurmaktadır. Bu noktada PKK terör örgütünün yaptığı ve yapacağı sansasyonel eylem ve suikastlar, Ergenekon'un işleyiş yapısıyla örtüşmektedir' dendi. PKK'nın gerçekleştirdiği eylemlerin zamanlamasına bakıldığında bunların, Ergenekon operasyonlarının yapıldığı tarihlere denk geldiği belirtilen raporda, bu eylemlerin gündemi değiştirme çabasıyla yapıldığı öne sürüldü. Bu bölümde Ergenekon soruşturması kapsamında yapılan operasyon tarihleriyle PKK'nın yaptığı eylemlerin tarihleri tablo halinde gösterildi. Tabloda 22 Ocak 2008'de yapılan Ergenekon operasyon sonrasında 22-27 Ocak tarihlerinde İstanbul'da 26 aracın yakıldığı belirtildi.



Küçük'ün "panzehir" planı



Raporda Veli Küçük ile Ümit Oğuztan'dan ele edilen 'Panzehir' isimli belgeye de atıfta bulunuldu. Bu belgede PKK'nın tamamen tasfiye edilmesi yerine Öcalan'la işbirliği yapılıp, kendilerine 'genç subaylar' dedikleri öne sürülen kişilerin PKK'nın üst düzey yönetici kadrolarının yerlerine getirilmesinin planlandığı belirtildi.



MİT ve TSK'ya soruldu



PKK terör örgütünün önemli ismi Şemdin Sakık da bir gazeteciye yazdığı mektupta PKK ile Ergenekon arasında bağlantı olduğunu öne sürmüştü. Ergenekon soruşturmasının gizli tanıklarından 'İlkadım' da davanın tutuklu sanıklarından Tuğgeneral Levent Ersöz'ün PKK'nın yöneticilerinden Cemil Bayık ile iki kez gizlice buluştuğunu iddia etti. Ankara 2 No'lu DGM 1999'da Öcalan'ı mahkum eden kararında, Abdullah Öcalan'ın PKK'yı emir ve talimatlarla sevk ve idare ettiğini belirtmişti. Ergenekon davalarının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de PKK'nın elebaşı Öcalan'ın, Ergenekon terör örgütü üyesi olup olmadığının Genelkurmay Başkanlığı, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sorulması kararlaştırmıştı.