T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis radyosu Kürtçe müzik yayınına başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Polis radyosunun 5 saatlik serbest müzik bölümünde Kürtçe şarkı çalınmasına izin verdi

25 Nisan 2013 14:01

Çözüm sürecinde Türkiye Polis Radyosu Kürtçe açılımında bulundu. Diyarbakır Polis Radyosu günde 5 saat Kürtçe müzik yayını yapmaya başladı.

Milliyet gazetesinden Sertaç Koç'un haberine göre, Diyarbakır Polis Radyosu, günde 5 saat Kürtçe müzik yayını yapmaya başladı. "Dağda ölen teröriste ağlayamıyorsanız insan değilsiniz" açıklamasını yapmış olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven'in de bu projeyi yakından takip ettiği ve desteklediği bildirildi.

 

Diyarbakır'dan istek geldi

 

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nün kontrolünde Türkiye Polis Radyosu'nun koordinesinde faaliyet gösteren Diyarbakır Polis Radyosu, günde 5 saat Kürtçe eser çalmaya başladı. Radyo, 24 saatlik yayın akışının 19 saatini daha önce Türkiye Polis Radyosu tarafından ülke geneline yapılan ortak yayınla, kalan 5 saatini ise kendi belirlediği Türkçe müzik akışı ile dolduruyordu. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, EGM'ye başvurarak bu 5 saatlik bölgesel yayın akışına Kürtçe eserleri de koymak istediğini bildirdi. EGM de yaptığı değerlendirmenin ardından, Diyarbakır Polis Radyosu'nun bölgesel yayında Kürtçe eserlerin çalmasına izin verdi. Diyarbakır Polis Radyosu bu iznin ardından her gün 10.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatlerinde aralarında Kürtçe eserleri Diyarbakırlılar'la buluşturmaya başladı.

 

Güven'in desteği tam

 

Siirt'ten Diyarbakır'a atandıktan sonra gazetecilerle yaptığı toplantıda, "Dağda ölen teröriste ağlayamıyorsanız insan değilsiniz" sözleriyle kamuoyunun gündemine gelen Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven'in, radyonun projesini desteklediği belirtildi. Halen Kürtçe eğitimi alan Güven, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de gazetelere verdiği Kürtçe ilanlarla kadınları kutlamıştı.

ETİKETLER

polis radyosudiyarbakırkürtçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24