Polis radyosu Kürtçe müzik yayınına başladı

Çözüm sürecinde Türkiye Polis Radyosu Kürtçe açılımında bulundu. Diyarbakır Polis Radyosu günde 5 saat Kürtçe müzik yayını yapmaya başladı.

Milliyet gazetesinden Sertaç Koç'un haberine göre, Diyarbakır Polis Radyosu, günde 5 saat Kürtçe müzik yayını yapmaya başladı. "Dağda ölen teröriste ağlayamıyorsanız insan değilsiniz" açıklamasını yapmış olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven'in de bu projeyi yakından takip ettiği ve desteklediği bildirildi.

Diyarbakır'dan istek geldi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nün kontrolünde Türkiye Polis Radyosu'nun koordinesinde faaliyet gösteren Diyarbakır Polis Radyosu, günde 5 saat Kürtçe eser çalmaya başladı. Radyo, 24 saatlik yayın akışının 19 saatini daha önce Türkiye Polis Radyosu tarafından ülke geneline yapılan ortak yayınla, kalan 5 saatini ise kendi belirlediği Türkçe müzik akışı ile dolduruyordu. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, EGM'ye başvurarak bu 5 saatlik bölgesel yayın akışına Kürtçe eserleri de koymak istediğini bildirdi. EGM de yaptığı değerlendirmenin ardından, Diyarbakır Polis Radyosu'nun bölgesel yayında Kürtçe eserlerin çalmasına izin verdi. Diyarbakır Polis Radyosu bu iznin ardından her gün 10.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatlerinde aralarında Kürtçe eserleri Diyarbakırlılar'la buluşturmaya başladı.

Güven'in desteği tam

Siirt'ten Diyarbakır'a atandıktan sonra gazetecilerle yaptığı toplantıda, "Dağda ölen teröriste ağlayamıyorsanız insan değilsiniz" sözleriyle kamuoyunun gündemine gelen Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven'in, radyonun projesini desteklediği belirtildi. Halen Kürtçe eğitimi alan Güven, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de gazetelere verdiği Kürtçe ilanlarla kadınları kutlamıştı.