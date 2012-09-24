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Polis protestocu öğrenciyi önce omuzlarda taşıdı sonra...

Protestocu Can Ersoy ve Ayçe Yılmaz isimli öğrenciler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

24 Eylül 2012 20:07

Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenen törene katılan YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya, iki öğrenci tarafından protesto edildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı öğrencilerden birini omuzlarda taşındı daha sonra karga-tulumba ekip otosuna götürüldü.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, Anadolu Üniversitesi’nin (AÜ) yeni eğitim yılı açılışı için Yunus Emre Yerleşkesi'nde düzenlenen törene katıldı.
 
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Davut Aydın, YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya'yı tören salonunun önünde karşıladı.
 
Polis ekipleri, karşılaşma sırasında YÖK Başkanı’nı protesto etmek isteyen Can Ersoy ile Ayçe Yılmaz adlı iki öğrenciye müdahalede bulundu. Sivil polisler, slogan atmaya çalışan iki öğrencinin ağızlarını elleriyle kapattı.
 
 
Bu sırada iki sivil polis, omuzlarına aldıkları Can Ersoy'u bölgeden uzaklaştırdı. Polislerin omuzunda olan Ersoy, "Baksanıza öğrenciye ne yapıyorlar" diye bağırdı. Polisler, bir süre omuzlarında taşıdıkları Can Ersoy'u daha sonra yere indirip karga-tulumba ekip otosuna götürdü.
 
 
 
 

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