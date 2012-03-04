Polis protestocu gazilere 'gayet nazik' davranmış!



HÜLYA KARABAĞLI - T24 / Ankara

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Hakkâri’de terör saldırısı sonrasında çok sayıda askerin şehit düşmesi üzerine Başbakanlık önünde protesto yapmak isteyen gaziler ile şehit yakınlarına polisin sert müdahalede bulunması ile ilgili soru önergesini yanıtladı. Gazilerin protez kol ve bacaklarının çıkması ve tekerlekli sandalyelerinden düşmelerine yol açan şiddetteki polis müdahalesi için Şahin’in, “gayet nazik şekilde yaklaşımda bulunularak tansiyon düşürülmüştür” demesi dikkat çekti.

Hakkari’deki yaşanan terör saldırısında şehit verilmesi sonrasında 19 Ekim 2011’de başbakanlığın yan tarafına otobüsle gelen 40-50 kişilik şehit yakını ve gazi otobüsten iner inmez polisin sert müdahalesine uğramış, gazilerin protez kol ve bacakları çıkmış, tekerlekli sandalyedeki kimi gaziler yerde sürüklenmiş bu görüntüler de basına yansımıştı.

CHP’li Oran’ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelttiği soru önergesini, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ankara Vali Yardımcısı Fahri Aykırı’nın bilgi notuyla yanıtladı.



“Şahıslar engellendi”



Gaziler ile şehit yakınlarının 19 Ekim 2011 tarihinde Vekâletler Caddesi’ne geldiğini belirten Şahin, Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı polislerinin “şahısların iç alana geçişini engellediğini” bildirdi.



Gayet nazik bir şekilde yaklaşılmış!



Şahin yanıtında, şunları kaydetti:

“Başbakanlık merkez bina Vekâletler Caddesi girişinde Başbakanlık koruma Dairesi personeli ile bir grup arasında arbede yaşandığının il emniyet müdürlüğü görevlilerine bildirilmesi üzerine, görevlilerimiz 10 dakika gibi kısa bir süre içerisinde olay yerine intikal ederek çevre güvenliğini sağlamıştır. İl emniyet müdürlüğü görevlilerimizce eylem yapan grubun terör mağduru gaziler olması nedeni ile gruba gayet nazik bir şekilde yaklaşımda bulunularak tansiyon düşürülmüştür.”



TBMM yakınında gösteri yasak



Şahin yanıtında gazi grubuna burada toplantı ve gösteri yapılamayacağı, TBMM’ye 1 kilometre mesafede bu tür gösterilerin yapılamayacağının bildirildiğini aktardı. Şahin, terör zirvesinin yapıldığı dakikalarda grubun oturma eylemi yaparak bir bakanla görüşmek istemeleri üzerine gazi kimliği olan 30 kişinin Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile görüştürüldüğünü de belirtti.



Kolunu bacağını bu ülkeye vermiş insanlara bu reva mıdır?



Oran ise Şahin’in yanıtını eleştirerek şu açıklamayı yaptı:

“19 Ekim’de yaşananlar TV’ye yansıdı hepimiz gördük ve ayrıca ben o gazilerimizle de konuştum. Kolunu bacağını bu ülke için feda etmiş insanlara bu yapılan reva mıdır? ‘Bu kötü muamelede bulunan polis müdürlerinden hesap sordunuz mu?’ şeklindeki soruma yanıt verilmediğine de dikkatinizi çekiyorum. ‘Gayet nazik şekilde yaklaşımda’ bulunulduğu savunuluyor, herhalde biber gazı sıkılmadığı için gazilerin şükretmelerini bekliyorlar. Nazik müdahale buysa sert müdahaleyi hiç düşünmek bile istemiyorum. Hükümetin, vatandaşlarına yönelik faşist uygulamalardan vazgeçmesi için bir kez daha çağrıda bulunuyorum.”