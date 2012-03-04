T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis protestocu gazilere 'gayet nazik' davranmış!

Gazilerin protez kol ve bacaklarının çıkması ve tekerlekli sandalyelerinden düşmelerine yol açan polis müdahalesi için Şahin, 'gayet nazik şekilde yaklaşımda bulunularak tansiyon düşürülmüştür' dedi

04 Mart 2012 16:19


HÜLYA KARABAĞLI - T24 / Ankara

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Hakkâri’de terör saldırısı sonrasında çok sayıda askerin şehit düşmesi üzerine Başbakanlık önünde protesto yapmak isteyen gaziler ile şehit yakınlarına polisin sert müdahalede bulunması ile ilgili soru önergesini yanıtladı. Gazilerin protez kol ve bacaklarının çıkması ve tekerlekli sandalyelerinden düşmelerine yol açan şiddetteki polis müdahalesi için Şahin’in, “gayet nazik şekilde yaklaşımda bulunularak tansiyon düşürülmüştür” demesi dikkat çekti.

Hakkari’deki yaşanan terör saldırısında şehit verilmesi sonrasında 19 Ekim 2011’de başbakanlığın yan tarafına otobüsle gelen 40-50 kişilik şehit yakını ve gazi otobüsten iner inmez polisin sert müdahalesine uğramış, gazilerin protez kol ve bacakları çıkmış, tekerlekli sandalyedeki kimi gaziler yerde sürüklenmiş bu görüntüler de basına yansımıştı.

CHP’li Oran’ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelttiği soru önergesini, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ankara Vali Yardımcısı Fahri Aykırı’nın bilgi notuyla yanıtladı.


“Şahıslar engellendi”


Gaziler ile şehit yakınlarının 19 Ekim 2011 tarihinde Vekâletler Caddesi’ne geldiğini belirten Şahin, Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı polislerinin “şahısların iç alana geçişini engellediğini” bildirdi.


Gayet nazik bir şekilde yaklaşılmış!


Şahin yanıtında, şunları kaydetti:

“Başbakanlık merkez bina Vekâletler Caddesi girişinde Başbakanlık koruma Dairesi personeli ile bir grup arasında arbede yaşandığının il emniyet müdürlüğü görevlilerine bildirilmesi üzerine, görevlilerimiz 10 dakika gibi kısa bir süre içerisinde olay yerine intikal ederek çevre güvenliğini sağlamıştır. İl emniyet müdürlüğü görevlilerimizce eylem yapan grubun terör mağduru gaziler olması nedeni ile gruba gayet nazik bir şekilde yaklaşımda bulunularak tansiyon düşürülmüştür.”


TBMM yakınında gösteri yasak


Şahin yanıtında gazi grubuna burada toplantı ve gösteri yapılamayacağı, TBMM’ye 1 kilometre mesafede bu tür gösterilerin yapılamayacağının bildirildiğini aktardı. Şahin, terör zirvesinin yapıldığı dakikalarda grubun oturma eylemi yaparak bir bakanla görüşmek istemeleri üzerine gazi kimliği olan 30 kişinin Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile görüştürüldüğünü de belirtti.


Kolunu bacağını bu ülkeye vermiş insanlara bu reva mıdır?


Oran ise Şahin’in yanıtını eleştirerek şu açıklamayı yaptı:

“19 Ekim’de yaşananlar TV’ye yansıdı hepimiz gördük ve ayrıca ben o gazilerimizle de konuştum. Kolunu bacağını bu ülke için feda etmiş insanlara bu yapılan reva mıdır? ‘Bu kötü muamelede bulunan polis müdürlerinden hesap sordunuz mu?’ şeklindeki soruma yanıt verilmediğine de dikkatinizi çekiyorum. ‘Gayet nazik şekilde yaklaşımda’ bulunulduğu savunuluyor, herhalde biber gazı sıkılmadığı için gazilerin şükretmelerini bekliyorlar. Nazik müdahale buysa sert müdahaleyi hiç düşünmek bile istemiyorum. Hükümetin, vatandaşlarına yönelik faşist uygulamalardan vazgeçmesi için bir kez daha çağrıda bulunuyorum.”

 

ETİKETLER

polisgazi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24