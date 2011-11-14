-Polis, Portland'daki kampı dağıttı OAKLAND (A.A) - 14.11.2011 - ABD'nin Oregon eyaletinin Portland kentinde polis, Wall Street'i ve gelir dağılımındaki dengesizliği protesto eden göstericilerin kurduğu kampı dağıttı. Portland'da polisin dün protestocuları çadır kamplarından çıkardığı, 50'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Polisin, kampı dağıtması sırasında göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmak zorunda kalmadığı bildirildi. Portland Belediye Başkanı Sam Adams, önceki akşam, kamplardaki sağlıksız koşullarla kampların hırsız ve uyuşturucu müptelalarının çekim alanı olmasını gerekçe göstererek kampın kapatılmasını istemişti. Polis, önceki gün de Wall Street karşıtı hareketin yanlılarının Denver ve Salt Lake City kentlerinde kurduğu çadır kamplarını dağıtmıştı. ABD'de Eylül ortasında New York'ta doğan "Occupy" (İşgal) hareketinin ardından ülkedeki birçok eyalette kurulan çadır kamplarda hafta içinde dört kişinin ölmesinden sonra yetkililer Wall Street karşıtlarından kampları boşaltmalarını istemişti.