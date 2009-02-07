Polis, polisi kovaladı

Kars Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları Engin Pala ve eşi Esin Pala, özel otomobilleriyle geldikleri Erzurum’da ‘dur’ ihtarına uymadı, terör estirdi.



Kullandıkları otomobille, önlerini kesen polis otosunu devirerek iki polis memurunu yaraladıktan sonra Erzincan yönüne kaçmaya çalışan polis meruru çift, güçlükle ele geçirildi.



Kars’tan Erzurum’a gelen 23 EP 100 plakalı otomobil, bugün saat 15.30 sıralarında şehir merkezi girişinde aşırı hızdan radara yakalandı. Jandarmanın Karskapı semtinde “dur” ihtarına uymayan otomobil, hızla Erzurum kent merkezine doğru ilerledi. Bunun üzerine telsizle yapılan anonslarla güvenlik kuvvetleri alarma geçirildi. Emniyet Müdürlüğü haber merkezi, tüm ekipleri Güney Çevre Yolu üzerindeki kavşaklara yönlendirdi.



Trafik ışık ve levhalarına uymayan siyah renkli Toyota marka otomobil, Palandöken İlçesi girişinde kurulan barikatta durdurulmak istendi. Polis otololarına çarparak barikatı yaran Engin Pala, bu kez Atatürk Üniversitesi kampusuna doğru yöneldi. Hızla yol alan polis memuru Pala’nın kullandığı otomobil, Atatürk Üniversitesi kavşağında önünü kesen 25 A 4865 plakalı polis otosuna çarparak devirdi. Devrilen otomobilde bulunan polis memurları Hacı Tepe ile Satılmış Doğan çeşitli yerlerinden yaralandı. Amerikan filmlerini aratmayan kovalamacadan kurtulan Engin Pala, buradan Erzincan yönüne doğru hareket etti. Çılgın sürücü yönetimindeki otomobil, Cemal Gürsel Stadyumu yolu üzerindeki Atabotanik Park yakınında kurulan ikinci barikatla güçlükle durduruldu.



“Polisiz” diyerek meslektaşlarına teslim olan Engin Pala ve Esin Pala, Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Kars’ta Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli oldukları anlaşılan polis memurları Engin ve Esin Pala, sakinleştikten sonra “Meslektaşlarımızdan özür diliyoruz” dedi. Esin Pala’nın psikolojik sorunları bulunduğu ve tedavi için Engin Pala’yla birlikte Erzurum’a geldiği belirtildi.



Devrilen otomobilde yaralanan iki polis memuru ise Palandöken Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Karı- koca polisler hakkında çok yönlü soruşturma devam ediyor.