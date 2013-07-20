Polis, 'PKK asayiş'e suyla müdahale etti

Cizre'de PKK 'nın Suriye yapılanması PYD'nin Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgede demokratik özerklik ilan etmesinin yıldönümünde BDP öncülüğünde kutlama yapıldı. Sur Mahallesi'ndeki etkinlikte PKK flamaları ile Abdullah Öcalan posterleri açıldı. Kürtçe müzik eşliğinde yapılan etkinlik sırasında daha önce Cizre'nin Nuh Mahallesi'nde 'PKK asayiş' adı altında yol kesen ve PKK'nın gençlik yapılanması olarak nitelendirilen Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyeleri yüksek bir tepeden ellerinde meşalelerle yürüyerek alana girdi. Yüzleri kapalı, üzerlerinde Abdullah Öcalan'ın resmi bulunan ve YDG-H yazılı siyah tişörtler giyen yaklaşık 50 kişilik grup sahneye çıkarak hazırladıkları bildiriyi okudu.

Bir panzer alev aldı

Daha sonra BDP Şırnak İl Başkanı Bekir Katar, sahneye çıkarak konuşma yaptı. Bu sırada alana gelen polis, gruplardan dağılmalarını istedi. Grubun dağılmaması üzerine polis basınçlı su ile müdahalede bulundu. Bu sırada yüzleri kapalı olan PKK'lılar da polise taş, molotof ve havai fişek attı. Atılan bir molotofun isabet ettiği polis panzeri alev aldı. Alev, diğer TOMA araçlarıyla söndürüldü. Yaklaşık 1 saat süren olaylarda kadın ve çocuklar panik halinde kaçıştı. Grubun dağılması ardından polis de mahalleden ayrıldı.