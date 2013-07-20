T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis, 'PKK asayiş'e suyla müdahale etti

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 'PKK asayiş' olarak bilinen grubun da katıldığı geceye polis müdahale etti

20 Temmuz 2013 17:50

 

Cizre'de PKK 'nın Suriye yapılanması PYD'nin Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgede demokratik özerklik ilan etmesinin yıldönümünde BDP öncülüğünde kutlama yapıldı. Sur Mahallesi'ndeki etkinlikte PKK flamaları ile Abdullah Öcalan posterleri açıldı. Kürtçe müzik eşliğinde yapılan etkinlik sırasında daha önce Cizre'nin Nuh Mahallesi'nde 'PKK asayiş' adı altında yol kesen ve PKK'nın gençlik yapılanması olarak nitelendirilen Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyeleri yüksek bir tepeden ellerinde meşalelerle yürüyerek alana girdi. Yüzleri kapalı, üzerlerinde Abdullah Öcalan'ın resmi bulunan ve YDG-H yazılı siyah tişörtler giyen yaklaşık 50 kişilik grup sahneye çıkarak hazırladıkları bildiriyi okudu.

 

Bir panzer alev aldı

 

Daha sonra BDP Şırnak İl Başkanı Bekir Katar, sahneye çıkarak konuşma yaptı. Bu sırada alana gelen polis, gruplardan dağılmalarını istedi. Grubun dağılmaması üzerine polis basınçlı su ile müdahalede bulundu. Bu sırada yüzleri kapalı olan PKK'lılar da polise taş, molotof ve havai fişek attı. Atılan bir molotofun isabet ettiği polis panzeri alev aldı. Alev, diğer TOMA araçlarıyla söndürüldü. Yaklaşık 1 saat süren olaylarda kadın ve çocuklar panik halinde kaçıştı. Grubun dağılması ardından polis de mahalleden ayrıldı.

 

ETİKETLER

pkkcizrepydabdulalh öcalanpolistoma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24