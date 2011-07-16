-POLİS OTOSUNA SİLAHLI SALDIRI SİİRT (A.A) - 15.07.2011 - Siirt'te polis devriye görevi yapan polis otosuna düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memuru yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Haydar Koyuncu Caddesinde devriye görevi yapan polis otosuna kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda henüz kimliği belirlenemeyen bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis memuru Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saldırı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı.