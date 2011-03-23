-POLİS OTOSUNA SİLAHLI SALDIRI HASANKEYF (A.A) - 23.03.2011 - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde devriye görevi yürüten polis otosuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis memuru yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki Kale girişinde, devriye görevi yürüten polis otosuna, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce uzan namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda araçta bulunan 1 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurunun Batman Devlet Hastanesine sevk edildiği bildirildi. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.