-POLİS OTOSUNA SALDIRIYA 5 TUTUKLAMA DAHA SİİRT (A.A) - 23.07.2011 - Siirt'te terör örgütü PKK'nın düzenlediği silahlı saldırı sonucu bir komiserin şehit olduğu, bir polis memurunun yaralandığı olayda yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 5 kişi daha tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz'da Haydar Koyuncu Caddesi'nde devriye görevi yapan polis otomobiline terör örgütü PKK tarafından düzenlenen, komiser Osman Demir'in şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında, çatışmada ölü ele geçirilen terör örgütü PKK üyesine yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi Siirt Cumhuriyet Savcılığına çıkarıldı. İfadeleri alındıktan sonra tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen 9 kişiden 5'i tutuklandı. 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili 1 kişinin daha gözaltına alındığı, Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Dün de olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 1'i tutuklanmıştı.