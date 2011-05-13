-POLİS OTOSUNA MOLOTOFKOKTEYLLİ SALDIRI SİİRT (A.A) - 13.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın, Siirt'te cuma namazını kıldığı cami yakınında bulunan bir polis otosuna molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Bağış, Abdülkerim Sancaklı Camisinde namaz kılarken, bölgede bulunan ve güvenliği sağlayan bir polis otosuna, görgü tanıklarınca 15-16 yaşlarında olduğu belirtilen bir kişi tarafından molotofkokteyli atıldı. Molotofkokteylinin patlamaması sayesinde olayda herhangi bir maddi hasar veya can kaybı meydana gelmediği öğrenildi. Saldırıyı düzenleyen kişinin, MOBESE kameraları vasıtasıyla kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalara başlandığı belirtildi.