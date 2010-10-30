-POLİS OTOSU ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 1 ŞEHİT VAN (A.A) - 30.10.2010 - Van'ın Gürpınar ilçesinde polis otomobilinin şarampole yuvarlanması sonucu 1 polis memuru şehit oldu. Van-Hakkari karayolunun 20. kilometresindeki Gürpınar Polis Kontrol Noktasında görevli polis memuru İsa Çevik (35), gece saatlerinde İlçe Emniyet Amirliğine ait 65 A 0407 plakalı otomobil ile ilçe merkezine gittiği esnada, fırtına nedeniyle yola taşınan ot balyalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Çevik'in kullandığı otomobil, şarampole yuvarlandı. Meslektaşlarının yardımıyla araçtan çıkarılan Çevik, kaldırıldığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Çevik'in cenazesinin, saat 09.00'da Van Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenecek töreninin ardından memleketi Eskişehir'e gönderileceği bildirildi.