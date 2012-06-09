Polis, otobüs şoförü cezaya direnince havaya ateş açtı, biber gazı sıktı!

Diyarbakır’da trafik ekibinin durdurarak ceza yazmak istediği Sadık Bora direnince bir polis havaya tabancayla 1 el ateş ettikten sonra sürücüsü yere yatırdı ve yüzüne biber gazı sıktı.Trafik polisi gelişmeleri izleyen ve tepki göstermek isteyenlere de biber gazı sıktı. Sürücü gözaltına alınırken kısa sürede araçları ile gelen özel halk otobüs şoförleri kontak kapatıp yolu trafiğe kapattı.

Merkez Yenişehir İlçesi’nin en işlek kesimlerinden Ofis Caddesi’nde görev yapan trafik polisi, bu sabah Dağkapı yönünden gelip Ofis Caddesi’ndeki durağa yolcu almak için yanaşan 21 HE 0062 plakalı özel halk otobüsünün yanına gitti. Polis, Bora’nın trafik kurallarını çiğnediğini belirterek ruhsatını istedi. Bora, aylardan bu yana kendilerine haksız yere ceza kesildiğini öne sürerek ruhsatını vermek istemedi. Bora’yı otobüsten indiren trafik polisi, Bora’nın kendisine direnmesi üzerine önce tabancayla 1 el havaya ateş açtı, ardından yüzüne biber gazı sıkarak "Yere yat" diyerek bağırdı. Sadık Bora otobüsün önünde yere uzanırken, trafik polisi, araya girerek ortamı yatıştırmaya çalışan çevredekilere de biber gazı sıkarak uzaklaşmalarını istedi. Trafik polisinin gereksiz yere aşırı güç kullandığını öne süren ve caddede toplanan bir grup trafik polislerine tepki gösterdi. Sevk edilen diğer polisler çevredekileri sakinleştirdikten sonra otobüs şöförü Sadık Bora’yı gözaltına aldı. Bora’nın kullandığı otobüste bulunanlar bir başka otobüse nakledildikten sonra araç cadde kenarına çekildi.

Olaya tepki göstermek amacıyla bir süre sonra çok sayıda özel halk otobüsü şoförü araçları ile Ofis Caddesi’ne gelerek kontak kapatınca trafik felç oldu. Eylem, bir süre sonra bitti.