T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis ÖSYM'nin 'kozmik oda'sında arama yapıyor

Aramada, 2009-2014 yılları arasında yapılan KPSS ve ALES sınavlarının mercek altında olduğu öğrenildi

30 Kasım 2016 17:50

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ÖSYM'nin 'kozmik oda'sında arama yapıyor.2009-2014 yılları arasında yapılan KPSS ve ALES sınavlarının mercek altında olduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavındaki (ALES) usulsüzlük iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) "kozmik odası" olarak bilinen Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığında arama başlatıldı.

Usulsüzlük iddiaları nedeniyle Türkiye genelinde özellikle son 5 yıldır yapılan merkezi sınavları mercek altına alan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ALES ile ilgili iddialar üzerine de soruşturma başlatmıştı. ALES ile ilgili soruşturma, KPSS soruşturmasından ayrı yürütülüyor.

ALESin, 2009-2014 arasındaki oturumlarında kopya çekildiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Ender Coşkun'un talimatıyla, bugüne kadar hiç girilmeyen ve ÖSYM'nin "kozmik odası" olarak nitelenen Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığında arama başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, aramalarda, soruların hazırlandığı ve yüklendiği sunucularla veri kaybı ve sızıntı önleme programlarının kurulu olduğu sunucu bilgisayarların imajları alınacak.

ÖSYM'de soru hazırlama biriminde toplanan sorular, matbaaya giderken TÜBİTAKın geliştirdiği "sır cihazı" adı altında bir cihaza kaydediliyordu. Sınavlarda soruların "sır cihazı"na yüklenirken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları tarafından yedeklenerek dışarıya sızdırıldığı tespit edilmişti.

 

ETİKETLER

ÖSYMKozmik Odaarama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24