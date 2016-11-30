Polis ÖSYM'nin 'kozmik oda'sında arama yapıyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ÖSYM'nin 'kozmik oda'sında arama yapıyor.2009-2014 yılları arasında yapılan KPSS ve ALES sınavlarının mercek altında olduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavındaki (ALES) usulsüzlük iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) "kozmik odası" olarak bilinen Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığında arama başlatıldı.



Usulsüzlük iddiaları nedeniyle Türkiye genelinde özellikle son 5 yıldır yapılan merkezi sınavları mercek altına alan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ALES ile ilgili iddialar üzerine de soruşturma başlatmıştı. ALES ile ilgili soruşturma, KPSS soruşturmasından ayrı yürütülüyor.



ALESin, 2009-2014 arasındaki oturumlarında kopya çekildiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Ender Coşkun'un talimatıyla, bugüne kadar hiç girilmeyen ve ÖSYM'nin "kozmik odası" olarak nitelenen Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığında arama başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, aramalarda, soruların hazırlandığı ve yüklendiği sunucularla veri kaybı ve sızıntı önleme programlarının kurulu olduğu sunucu bilgisayarların imajları alınacak.



ÖSYM'de soru hazırlama biriminde toplanan sorular, matbaaya giderken TÜBİTAKın geliştirdiği "sır cihazı" adı altında bir cihaza kaydediliyordu. Sınavlarda soruların "sır cihazı"na yüklenirken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları tarafından yedeklenerek dışarıya sızdırıldığı tespit edilmişti.